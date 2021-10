Anamaria Prodan s-a răzbunat pe Reghe în cel mai dur mod! Lovitură la care puțini se așteptau

Așa cum se poate observa și în imagini, se vede că zbuciumul provocat de divorț a lăsat urme pe chipul fiicei Ionelei Prodan cântăreața de muzică popular care a murit în 2018. Cu toate că Anamaria Prodan a încercat să pară degajată, semnele de pe tenul ei spun altceva.

Ele arată o femeie rănită și s-a consumat enorm în ultimele zile. De asemenea, pot fi indiciul unor ore insuficiente de somn. Revenind la participarea în emisiunea lui Măruță, Anamaria a oferit mai multe lămuriri despre relația pe care o are în prezent cu Reghecampf.

Astfel, ea a dezvăluit că nu a primit niciun document legat de divorț, deși fostul soț a susținut că le-a depus. De asemenea, a mai spus că pentru ceea ce a făcut, nu-l va ierta niciodată pe antrenorul echipei Universitatea Craiova.

La un moment dat, Cătălin Măruță a întrebat-o dacă își va reface viața sentimentală curând. Răspunsul a venit ferm. „Prodanca″ a lămurit că este o femeie care are nevoie de multă afecțiune, așa că nu concepe să rămână singură mult timp.

Mai departe, Măruță a întrebat-o dacă este vorba despre un bărbat din Dubai. Anamaria Prodan nu a confirmat, dar nici nu a infirmat faptul că în Dubai o poate aștepta un bărbat. Doar a râs, amuzată de situație…

S-a aflat cu cine se va iubi Anamaria Prodan

În ceea ce privește partajul de la divorț, lucrurile sunt la fel de clare: cei doi nu ar avea nimic de împărțit în urma mariajului care a durat 13 ani și în urma căruia a rezultat un copil.

„Laur este puțin gelos. Eu când o să am o relație cu cineva, nu o să fie cu un român″, a declarat invitat lui Măruță. A fost momentul în care prezentatorul de la Pro TV a întrebat-o: „Cu cel din Dubai?″ Reacția fostei soții a lui Laurențiu Reghecampf a fost următoarea: „Vezi?!″

Spre finalul emisiunii, Măruță i-a urat drum bun în Dubai și să aibă o întâlnire plăcută cu bărbatul misterios despre care se crede că este iubitul ei. Anamaria Prodan a râs, dar a subliniat că nu este vorba despre prietenul ei din Dubai, alături de care s-a fotografiat în trecut.

Au avut contract prenupțial sau nu?

Revenind la Reghe, ea a completat: „Am numele lui scris pe mână, tatuajul pe spate. Așa o să rămână. Eu am spus că dacă aș putea să o iau de la capăt nu aș schimba nimic. Eu o să-mi refac viața, am nevoie să fiu ținută în brațe.

Cu Laur nu o să mă mai împac niciodată. Mi-a rănit copilul Laurențiu Reghecampf nu are ce împărți cu mine. Tot e moștenit de la mama. Nu avem nimic de împărțit. Mama mea a fost om de afaceri.

Anamaria Prodan este milionară și copiii sunt la fel. El a muncit enorm, dar pentru alții, nu pentru noi. Laurențiu nu are de luat jumătate din avere, trebuie să lase totul copiilor lui. Nu avem nimic împreună. Am trăit de acei bani. Nu am avut contract prenupțial.” Cei care au ratat emisiunea, o pot urmări integral mai jos.