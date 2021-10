Adio, divorț! Anamaria Prodan șochează întreaga lume. Mesaj impresionant: „O să-l ajutăm pe Soarele nostru”

Ce nu am obținut până acum vine cu siguranța de acum încolo! Trebuie să ne învățam creierul cu siguranța binelui, să ne aducem aminte cât bine am primit până acum! Starea de bine nu ne-o dă cealaltă persoană, noi am învățat ce ne face bine si am acceptat binele creat de noi! Acum trebuie, din nou, să ne “up datăm “ și să creăm mai mult bine în gând! Eu sunt inundată în creier de bine, de fericire, de frumusețea familiei mele. Creierul meu a învățat să dea drumul la trecut căci, dacă dai drumul trecutului, nu înseamnă că binele nu mai vine la tine, îți înveți creierul să dea drumul la răul din care vrei să scapi și să faci loc pentru binele care instant distruge RĂUL!

Tatal copilului meu este un suflet bun, minunat. Noi mereu îl vom striga in universul nostru. Greșelile făcute de acest suflet minunat sunt omenesti! Fără greșeli pe care le înțelegem, ni le asumam si le îndreptam, nu putem evolua. Evoluția noastră ca indivizi unici( căci toți suntem unici in felul nostru) depinde de capacitatea fiecărui suflet sa se înalte! O sa-l ajutam pe Soarele nostru ca sufletul lui sa poata vibra înalt! NOI, familia, ne rugam ca in aceasta viața, acest suflet minunat al lui LAURENTIU sa cunoasca adevarata fericire, alături de noi cei care il divinizam si l-a ajutat sa atinga culmile succesului. Sufletele familiei noastre sunt fabuloase si mereu au tins spre absolut! S-au ferit sa fie vulnerabile sa involueze si sa alunece in lumea obscura.

Este foarte greu să rămâi în vârf dacă te bate vântul si te aruncă dintr-o parte în alta

Tocmai de aceea. noi am stat strâns uniți mana in mana mereu! Am atins împreuna absolutul, am învățat sa ne iertam si sa ne ajutam necondiționat. Sunt mândra ca una dintre cele mai grele lecții ale vietii am trecut-o cu brio si am ajuns la nivelul la care o predau si o stăpânesc perfect!