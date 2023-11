Ministrul Victor Parlicov explică situația gazelor în Republica Moldova

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a explicat într-un interviu pentru Deutsche Welle care a fost lecția războiului energetic și cum s-a schimbat situația în acest sector, în ultimul an.

Reamintim că, la începutul iernii trecute, Republica Moldova, la fel ca întreaga Europă, era victima războiului energetic declanșat de Moscova. Prețurilor la gaze pe bursele internaționale explodase, iar creșterea tarifelor interne, la care se adăuga bombardarea infrastructurii energetice ucrainene, la care este interconectat și sistemul energetic moldovenesc, au făcut Moldova mai vulnerabilă ca niciodată.

Victor Parlicov: Mai bine ca oricând

Acum, Vitor Parlicov spune că situația s-a rezolvat. „Nu a fost niciodată în istoria Republicii Moldova vreo iarnă de care noi să fim pregătiți mai bine. În primul rând, din punct de vedere al securității alimentării cu energie electrică, noi avem contract pe termen lung cu Centrala Termoelectrică Moldovenească”.

El adaugă că, și dacă acel contract nu va fi executat, Moldova are experiența achiziției de energie electrică de pe piața europeană.

„Securitatea furnizorilor de energie nu se mai pune în discuție – ea este asigurată. Acum întrebarea ar rămâne despre preț. Cu ce preț am fi achiziționat această energie electrică, dacă nu era livrată de stânga Nistrului.

Anume din acest motiv noi am luat decizia ca toate gazele care vin de la Gazprom, indiferent de preț, care acum chiar este mai înalt, să meargă în stânga Nistrului. În primul rând, ca să asigurăm acolo o stabilitate socială. Și, în al doilea rând, să avem energie electrică la prețuri competitive. Pe partea de gaze avem diversificate sursele de aprovizionare a Republicii Moldova. Pentru prima dată avem stocuri de gaze, care practic ne ajung să trecem întreaga iarnă”, a mai spus ministrul.

Ce a învățat Chișinăul din situația de anul trecut

„Anul trecut, dacă țineți minte, în luna noiembrie, noi am avut parte de ceea ce se numește în engleză „perfect storm”. Deci un fel de test de stres în regim live. Ce înseamnă asta? Noi am avut limitarea volumelor de gaze și din această cauză am avut și sistarea livrărilor de energie electrică din stânga Nistrului. În același timp, sistemul energetic din Ucraina era bombardat”, spune Victor Parlicov.

„Chiar dacă toate aceste riscuri s-au materializat, noi oricum am rezistat. Da, au fost două perioade în care picase infrastructura din Ucraina și noi a trebuit să suplinim aceste volume, am avut nevoie de timp ca să echilibrăm din nou sistemul. Eu cred că anul acesta asemenea scenarii nu vor fi, pentru că lucrează și Centrala Termoelectrică Moldovenească și ucrainenii sunt mai pregătiți, și noi suntem mai pregătiți”, a adăugat ministrul Energiei.

Victor Parlicov despre prețul gazelor

„Anul trecut s-au dat sume record pentru compensații. S-au alocat peste 5 miliarde de lei, dacă nu greșesc. (…) Așa am reușit să protejăm consumatorii de șocurile prețurilor. Oricum au fost prețuri record”, mai spune oficialul.

„Ceea ce pot promite este că iarna aceasta va fi o iarnă mai ușoară din punct de vedere al poverii pe bugetele consumatorilor și statul în continuare își va perfecționa mecanismele de compensare.

„Dacă vom găsi gaze suplimentare la preț ieftin și vom avea posibilitatea să mai reducem prețurile la gaz pentru consumatori, neapărat o vom face. La acest moment, eu vă spun că nu am identificat această posibilitate. (…) După ce trecem de această iarnă, vă asigur că va fi și mai ușor. Și, la anul, eu mă aștept doar la scăderi de prețuri”, a mai spus Parlicov.