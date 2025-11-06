Victor Ciutacu: Argații Doamnei Marș sunt preocupați de șprițurile mele. Eu nu mi-am băgat șefii în pușcărie

Din cuprinsul articolului Victor Ciutacu: Eu nu m-am cățelit cu nici un politician

Jurnalistul Victor Ciutacu a transmis, într-o postare pe Facebook, o transmis un mesaj pentru foștii colegi, care acum sunt apropiați ai Ancăi Alexandrescu, candidata AUR la Primăria Capitalei. Ciutacu susține că aceștia încearcă să-l discrediteze și să-i pună în lumină comportamentul privat, într-un mod pe care îl consideră denigrator.

„Înțeleg că argații Doamnei Marș, unii dintre ei chiar foști colegi de-ai noștri, sunt foarte preocupați de șprițurile mele și se chinuie patetic să le popularizeze la televizorul în culori. Și le ilustrează cu un filmuleț postat de mine în care beau bere și cânt (prost) pe versurile profunde ale nemuritorului Adrian Minune.

Dincolo de Everestul meseriei care stă între noi doi, diferențele dintre mine și stăpâna lor sunt, între altele, că eu mă duc în concedii pe banii mei (și am și dovezile plăților) și că nu e nevoie să-mi arăt curul dizgrațios la bătrânețe ca să captez simpatia publicului și, ulterior, să-i cer votul. Ah, era să uit niște mici amănunte. Eu nu mi-am băgat șefii în pușcărie, nu m-am cățelit cu nici un politician și nici nu mi-am dat pe surse știri că mă ia unul (însurat) de nevastă, că mă luau de bun azi reziștii. E drept, atunci, în diversele guvernări PSD, nici nu era societatea așa fiartă pe progresism..... Vizonare plăcută”.