Politica Vicepremierul Mihai Popșoi, la Washington: SUA, cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova atunci când vorbim de sancțiuni







Statele Unite ale Americii sunt cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova atunci când vorbim de sancțiuni. Declarația aparține vicepremierului Mihai Popșoi, care a fost făcută în cadrul întrevederii cu Brian Nelson, subsecretar pentru terorism și informații financiare, Departamentul de Trezorerie al SUA. Ministrul Mihai Popșoi a mulțumit oficialului american pentru leadership în sancționarea celor care subminează democrația și independența Republicii Moldova.

„Îi vom monitoriza atent pe toți cei care vor să submineze Republica Moldova”

„Susținerea care o primim din partea partenerilor noștri americani ne face să fim mai siguri și hotărâți în lupta cu propaganda, dezinformare și atacurile de tip hibrid cu care ne confruntăm. Mi-am exprimat încrederea că acest suport va continua, îi vom monitoriza atent pe toți cei care vor să submineze Republica Moldova și rămânem uniți pentru a susține Ucraina și poporul ucrainean în războiul nedrept și nejustificat al Rusiei asupra prietenilor noștri ucraineni”, a subliniat ministrul Mihai Popșoi.

Studenții americani sunt la curent cu realitățile din Republica Moldova

Într-o postare pe pagina sa de socializare, vicepremierul Mihai Popșoi scrie că în fiecare vizită peste hotare, descoperă moldoveni de-ai noștri care reușesc.

„La Georgetown University din Washington DC, am cunoscut-o pe Diana Dumitru, șefa catedrei de studii române de la această universitate prestigioasă din Statele Unite. Am avut privilegiul să discut cu una din clasele ei, unde am vorbit despre Republica Moldova, provocările cu care se confruntă țara noastră, dar și procesul de integrare europeană, care este obiectivul nostru principal de țară.

M-am bucurat să văd studenți americani care cunosc atât de bine realitățile nu doar din Republica Moldova, dar și din întreaga regiune, și am răspuns la toate întrebările lor. Profesori ca Diana nu doar ajută la înțelegerea realităților complicate din regiunea noastră, dar sunt adevărați ambasadori ai Republicii Moldova și oameni care ne fac mândri la mii de kilometri de casă”, a mărturist în postarea sa, ministrul Mihai Popșoi.