Viața unui țăran, piesă de teatru la Timișoara

O piesă de teatru inspirată din viața unui țăran bănățean care s-a opus colectivirării este pusă în scenă. Spectacolul ”Altă zi cu soare” spune povestea de viață a țăranului Serafin Oproni din Zorani, județul Timiș, care în anii 1950 a refuzat să intre în colectivul comunist.





Povestea a fost descoperită la sfârșitul lunii septembrie, anul trecut, în cadrul proiectului cultural Cămine în Mișcare, un proiect oficial Timișoara 2021, produs de Asociația Prin Banat. Acest program se desfășoară în jurul Timișoarei, în Banatul istoric, cu scopul de a încuraja oamenii să-şi împărtăşească moştenirea culturală şi poveştile personale cu cei din jur.

„Am luat o poveste locală și am transformat-o într-o piesă de teatru, apoi am pus-o în scenă în casa în care am aflat povestea, în prezența și cu sprijinul celor care ne-au spus-o. Ne-am bucurat că toți sătenii au venit să vadă spectacolul, iar impactul și mândria că spectacolul vorbește lumii despre satul lor au însemnat mult pentru echipa de proiect. Este prima oară când o astfel de idee se implementează în spațiul cultural românesc, iar Altă zi cu soare reprezintă esența proiectului nostru: povești locale transpuse în formă artistică, cu participarea activă a comunității”, spune Alexandra Palconi-Sitov, președintele Asociației Prin Banat.

Spectacolul despre viața și aventurile lui Serafim Oproni se va juca în 12 aprilie, de la ora 20:00, la Casa Artelor - str. Episcop Augustin Pacha, Timișoara, intrarea fiind liberă.

