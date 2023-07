Viața Mioarei Roman în azil, în timp ce fiicele ei se ceartă

Catinca Roman a vorbit recent de starea de sănătate a mamei sale, Mioara, care suferă de Alzheimer de mai mulți ani de zile. Ea a mai adăugat că din momentul în care mama sa a fost internată într-un cămin pentru a primi îngrijirile necesare, relația cu sora sa, Oana Roman, a devenit din ce în ce mai rece. În cele din urmă, între cele două s-a produs o ruptură.

Catinca a povestit că a fost de curând într-o vacanță în Tenerife, unde a stat timp de o lună, dar nu a vrut să spună de cine a fost însoțită. Sora Oanei Roman a mai adăugat că este destul de probabil ca în perioada următoare să plece pentru câteva zile în Bulgaria. Catinca are o vacanță programată în Mykonos, unde nu a mai mers până acum.

„Am fost plecată o lună în Tenerife, pentru că aveam nevoie să mă rup un pic de cotidianul de aici și probabil voi mai pleca puțin în Bulgaria, un weekend prelungit. În toamnă, am programat o vacanță în Mykonos și abia aștept să ajung, pentru că nu am fost niciodată. În Tenerife a fost foarte frumos, un loc deosebit. Nu m-am plictisit deloc. Flora, fauna, relieful se schimbă și e un loc de unde mi-a fost foarte greu să plec. Compania a fost foarte plăcută”.

Mioara Roman se simte din ce în ce mai rău

Starea de sănătate a Mioarei Roman este din ce în ce mai rea. Catinca susține că mama ei nu poate nici să vorbească la telefon, dar personalul de la centru o ține la curent privind starea Mioarei. Fiica cea mare a mai spus că nu a mai vizitat-o pe mama sa în ultima perioadă pentru că a fost plecată în vacanță. Ultima dată când a mers la Mioara a fost în urmă cu o lună și jumătate când fosta soție a lui Petre Roman a fost internată la Spitalul Floreasca.

„Din păcate, mama nu poate să vorbească la telefon, dar ma interesez. Din păcate, are boala pe care o are, deocamdată staționar, noi suntem optimiste, sperăm să fie cât mai bine. În ciuda problemelor de sănătate inerente afecțiunii pe care o are, s-a ținut bine. Din păcate, boala aceasta este necruțătoare și nu prea există leac pentru ea, dar atâta timp cât este bine îngrijită, cred că cea mai importantă e calitatea vieții”, a mai spus Catinca pentru Playtech.ro.

Relația dintre Catinca și Oana Roman

Catinca Roman a vorbit și despre relația cu sora sa Oana Roman, care este din ce în ce mai tensionată. Cele două surori nu au mai vorbit de câteva luni de zile, iar ultimele discuții purtate au fost privind vizitarea mamei lor la centru. Catinca și Oana și-au aruncat cuvinte dure și nici până în prezent nu și-au cerut scuze. În ciuda acestor lucruri, Catinca vrea să se împace cu sora sa.

Sora cea mare a mai adăugat că relația cu Oana a fost mereu una dificilă. „Deocamdată nu am reparat relația. Noi toată viața am fost așa, cu plusuri sau minusuri. La urma urmei suntem surori, cred că o să ne reconciliem. Eu țin foarte mult la ea, mi-am dorit întotdeauna o soră, așa că aștept cu interes să ne regăsim cumva. Trebuie cineva să facă primul pas”, a spus Catinca Roman pentru Wowbiz.ro.