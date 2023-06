Scandalul dintre Catinca și Oana Roman continuă. Și-au aruncat cuvinte dure: „Se face singură de râs”

Catinca Roman a spus adevărul despre cearta dintre ea și sora ei, Oana Roman, după ce a fost acuzată că nu se ocupă de mama sa, Mioara Roman, și că nu îi plătește azilul. Ea a mai spus că fosta parteneră a lui Marius Elisei i-a trimis multe mesaje urâte și că încearcă să o evite.

„E bolnavă, din păcate (n.r: psihic). Nu plătește din banii ei azilul, ci din pensia mamei. Pensia mamei plus pensia de handicap îi ajung. Nici măcar nu mă mai agit. Oana se face singură de râs. Și dacă ar fi fost adevărat că plătește ea azilul din banii ei, tot nu ar fi trebuit să se laude în gura mare. Lucrurile astea se fac discret, dacă avea ceva cu mine, îmi spunea în privat. Dar, repet, nu plătește nimic pentru mama din banii ei. Eu nu am văzut niciun act, nu știu nimic, nici cum se numește azilul. Și nu pentru că nu aș fi vrut, ci pentru că nu am putut comunica. Oana a uitat de perioada în care mama a avut o depresie, imediat după divorțul de Petre Roman. Sora mea pe atunci nu stătea foarte mult acasă, să-și aducă aminte cine a avut grijă de mama în acea perioadă, cine a stat lângă ea în cele mai negre zile”, a spus Catinca Roman.

Oana Roman, mesaje dure pentru sora sa

Catinca Roman a mai spus că Oana Roman i-a dat mesaje în care a acuzat-o de defăimare, dar că nu s-a lăsat intimidată.

„Da, este adevărat, mi-a scris, a încercat să mă urecheze, dar nu i-a mers cu mine. Da, nu am mers la mama, pentru că am fost curprinsă de o depresie care m-a chinuit, numai eu știu prin ce am trecut și cât de greu mi-a fost. Dar nu știu ce e mai rușinos, să treci printr-o depresie, ori să te promovezi excesiv cu faptul că ai grijă de propria mamă? Mă bucur că a făcut un pas înapoi și nu a continuat să arunce cu vorbe prin mesaje, a înțeles punctul meu de vedere, cred eu. Iar în adâncul sufletului știe și adevărul. Nu vreau să mai fac declarații pe această temă, timpul are darul de a rezolva lucrurile, Dumnezeu le va așeza pe toate”, a mai spus Catinca Roman pentru Cancan.