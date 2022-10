Via Transilvanica, traseul care străbate 10 județe, a fost deschis oficial. Pornește de la Putna și se încheie pe malul Dunării, la Drobeta Turnu-Severin

Traseul Via Transilvanica a fost deschis oficial. Evenimentul de inaugurare al traseului a fost găzduit în orașul Unirii, Alba Iulia, după ce ultimele borne au fost amplasate la Ciugud, în Alba.

Drumul se întinde pe o distanță de 1.400 de kilometri. De asemenea, amenajarea acestuia a durat aproape patru ani și jumătate. Acest traseu străbate ținuturile de poveste ale Bucovinei prin zece județe. Are ca punct de pornire Putna și se încheie pe malul Dunării, la Drobeta Turnu-Severin.

„A fost extraordinar de frumos, am putut să descopăr ţara cu adevărat. Să iau legătura chiar cu rădăcinile noastre indiferent daca este vorba de oameni, istorie, sau chiar natură”, a spus Principele Nicolae, ambasador VIA Transilvanica. Mai mult decât atât, pe lângă încurajarea mișcării, scopul întregului proiect este de a reinventa turismul din zona rurală a României. Ideea traseului a fost inspirată după faimosul drum din Spania, Camino de Santiago. Un lucru important este că acest traseu poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau chiar călare.

Ce au spus inițiatorii proiectului

După ce a fost inaugurat traseul, Alin Ușeriu, coordonatorul proiectului, a explicat: „Ca să iubești România, trebuie să îi dai o șansă, să o iei la pas, să mergi din comunitate în comunitate, care e filozofia acestui proiect. El trece prin 400 de comunități pe diagonală, 107 unități administrativ teritoriale, 1.400 de km, la fiecare km are o bornă de andezit sculptată”.

Drumul a fost realizat, în mare parte, din donații. De asemenea, au participat și mai mulți voluntari care au reușit să pună cap la cap proiectul. Via Transilvanica traversează țara în diagonală, din Nord-Est până la Dunăre. În plus, Amalia Enache, ambasador Via Transilvanica: „A început construcția drumului și recuperarea vechiului traseu roman, în urmă cu patru ani și jumătate. Ceea ce mi se pare important este ca noi să avem grijă de el în continuare”, informează ProTV.