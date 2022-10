Cu un salariu minim pe economie poți face Revelionul 2023 în Malta, țara artificiilor spectaculoase

E obligatoriu ca trecerea dintre ani să fie memorabilă, iar experiența unui astfel de eveniment desfășurat într-unul din cele mai luxoase hoteluri din Malta, în capitala cavalerilor ioaniți Valletta, are toate ingredientele necesare: eleganță, distracție, delicatese, priveliște și artificii ieșite parcă din turcoazul Mediteranei.

„Noi mizăm întotdeauna pentru noaptea de Revelion pentru petrecerile oferite de unul din cele mai luxoase hoteluri malteze, Excelsior, aflat an de an în oferta noastă de vacanțe, atât vara, cât și de Anul Nou. Se spune că după un an dificil e bine să te distrezi la maximum de Revelion, pentru ca anul următor să fie mai bun. Maltezii știu acest lucru și ca de fiecare dată sunt pregătiți să pună pe fugă spiritele rele cu unele din cele mai spectaculoase artificii din lume și să serbeze acest moment, alături de turiștii veniți din toată lumea, cu preparate tradiționale și multă voie bună. În acest an, un loc la petrecerea de Revelion de la Excelsior va costa 150 de euro”, a declarat Mark Neville Farrugia, reprezentantul malta.ro pentru care, de peste 22 de ani, România este a doua casă.

Prețurile pachetelor de vacanță malta.ro pot concura cu succes majoritatea ofertelor de cazare din zonele turistice cu ștaif din România, având în vedere că pornesc de la 485 de euro/ persoană, pentru cinci nopți de cazare cu mic dejun, transport cu avionul tur-retur operat de Air Malta, bagaj de mână și bagaj de cală, plus o excursie oferită gratuit, în jurul capitalei malteze, pentru rezervările early booking făcute până la 31 octombrie.

Vacanțele vor începe pe 28 decembrie 2022 și se vor încheia pe 2 ianuarie 2022, timp în care turiștii se vor putea bucura de vreme de primăvară, cu temperaturi care pot ajunge chiar și la 20 de grade Celsius, de excursii organizate în cele mai spectaculoase locuri din insulă, cu ghid în limba română, de asistență turistică pe tot parcursul șederii, de servicii și condiții reale de 4 și de 5 stele. Practic, cu un salariu minim brut pe economie din România, care, în prezent este de 2.500 de lei, poți serba trecerea în 2023, în Insula de Miere.

Iată excursiile opționale organizate

28 decembrie 2022:

– SPECTACULOASA MINI-CROAZIERĂ ÎN MARELE PORT – prima impresie contează!

Cadou de bun venit din partea Malta Travel! Vă invităm la o plimbare de o oră și jumătate, pe mare, în Marele Port: o să aveți oportunitatea să faceți un salt înapoi în timp și să admirați o scenă istorică impresionantă: Valletta, Birgu, Senglea și Cospicua, orașele Cavalerilor Ioaniți, de la bordul unui vapor închirat exclusiv pentru dumneavoastră.

– MDINA și MGARR – splendoare în orașul aristocrației și taine culinare tradiționale

Vrem să vă oferim ceva deosebit, așa că vă conducem în Mdina, fosta capitală a Maltei, numită și „Orașul Tăcerii”. Este o veritabilă bijuterie arhitectonică, în care ultimele trei veacuri s-au scurs neobservate. Aici vizităm Catedrala Sfinților Apostoli Petru și Pavel, apoi ne îndreptăm spre un sat din vestul insulei, un exclent loc de inițiere în tainele bucătăriei malteze, unde nu trebuie să ratați Fenkata (tocănița de iepure în sos de vin si usturoi), Bragioli (rulada de vită umplută cu carne tocată) sau Laham taz-Ziemel (un gulaș din carne de cal gătit la foc mic, în vin roșu). (Biletele de intrare și prânzul sunt incluse în prețul excursiei).

29 decembrie 2022:

– CAPITALA VALLETTA – vizită de neuitat în cuibul Cavalerilor Ioaniți

Descoperim Valletta, orasul vechi de peste 450 de ani, cea mai fortificată capitală din lume, cuibul Ordinului Sf. Ioan Botezatorul și orașul adăpostește 30 de biserici, 300 de monumente, auberge-urile ordinului, străzi înguste, bastioane, metereze, grădini și piațete fermecătoare. Aici puteti admira priveliștea din Grădinile Barakka, vă plimbați și descoperiți orașul, admirati Co-Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, iar la final veți avea timp liber generos pentru plimbare sau cumpărături. (Biletul de intrare este inclus în pretul excursiei).

30 decembrie 2022:

– INSULA GOZO – esențe tari în sticluțe mici, pe insula nimfei Calypso

Insula-soră a Maltei, Gozo este o comoară. Aceasta nu are stațiuni turistice, dispune de un patrimoniu natural bogat și un mediu pitoresc. Dupa ce traversăm cu feribotul, ne asteaptă Victoria, capitala insulei, unde vizităm Citadella, cetatea medievală, biserica făcătoare de minuni Ta’ Pinu, golful Dwejra, cu Marea Interioară și Stânca Ciupercilor, Fontana – Satul Spălătoreselor unde degustați produse tradiționale, iar după ce serviți masa în alt loc minunat, vizitați templul megalitic Ggantija, o construcție din pietre mai veche decât Stonehenge sau piramidele egiptene. (Biletele de feribot și prânzul sunt incluse în pret; plimbare opțională cu barca: 4 E).

31 decembrie 2022:

– PALAZZO PARISIO și SATUL PESCĂRESC MARSAXLOKK – grandoarea secolelelor și tihna prezentului

Încercând să formăm o imagine de ansamblu despre Malta, Insula Mierii, vă propunem o vizită la Palatul Parisio, un edificiu nobiliar extravagant, cu saloane splendide, mobilier și decoruri originale și o frumoasa grădină italiană. Plimbarea continuă în cel mai vechi si vestit sat pescaresc din sudul Maltei: Marsaxlokk. În portul cu bărci viu colorate veți servi preparate din peste, specifice insulei și vin local. (Biletul de intrare și prânzul, incluse în prețul excursiei);

– GALA DINNER – Hotel Excelsior.

2 ianuarie 2023

VITTORIOSA, GROTA ALBASTRĂ, TEMPLE MEGALITICE – rădăcini adânci din sud

Descoperim Sudul Maltei, tărâmul tradițiilor și obiceiurilor vechi, păstrate aproape cu sfințenie. Vizităm Vittoriosa, orașul-cetate care a dus faima Cavaleriolor Ioaniti, dar și groaza inchiziției papale. Aici o să aveți ocazia să vă plimbați aproximativ 1 oră, descoperind strazile și clădirile medievale sau să vă relaxați în port, la o terasă, lângă yachturile ancorate. Mai departe o să ne îndreptăm spre un loc fascinant și misterios:

templul megalitic Hagar Qim, unde primii oameni din Malta acum 5.500 de ani, au „încântat zeii cu pietre imense înălțate spre cer”. Acest templu neolitic, cândva un loc central pentru cultul Zeiței-Mamă, este printre cele mai vechi construcții existente în lume, mai vechi decat Stonehenge sau piramidele din Egipt. La final, ne așteaptă clipe frumoase în Grota Albastră, similară cu cea din Capri, vizibilă din barcă, daca marea permite (plimbare optionala cu barca: 8 euro/ pers).

Iată hotelurile din oferta malta.ro pentru Revelion

– Hotel Bella Vista – Qawra – 485 euro/ persoană/ loc în cameră dublă;

– Hotel Santana – Qawra – 530 euro/ persoană/ loc în cameră dublă;

– Hotel Dolmen – Qawra – 595 euro/ persoană/ loc în cameră dublă;

– Excelsior Grand Hotel – Valletta – 749 euro/ persoană/ loc în cameră dublă;

– Hotel InterContinental – St. Julian’s – 785euro/ persoană/ loc în cameră dublă.

Rezevari și informatii suplimentare:

Malta Travel – malta.ro, Str. Serban Cantacuzino 102A, Melita Residence, Parter, Ap. 1, Voluntari, jud. Ilfov; telefon: 021.318.59.93/ 021.318.59.92/ 0722.626.903; e-mail: [email protected]