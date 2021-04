Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune că situaţia privind furnizarea de apă caldă şi căldură este una foarte grea, iar probleme vor mai fi o perioadă, până când conductele vor fi reparate ”serios”.

„Ştiu că nu este apă caldă. Ştiu că nu este căldură. Ştiu că, deşi a venit primăvara, încă e frig şi că pentru a face baie/duş, suntem nevoiţi să încălzim apa. Da, ştiu că, deşi responsabilitatea încălzirii este la primăria generală, acest lucru nu ne încălzeşte pe niciunul din cetăţenii sectorului 2. Ştiu că degeaba vă spun despre avaria de la CET Sud, că se aşteaptă soluţii, nu doar prezentarea problemelor. Ştiu că cel mai simplu ar fi să tac din gură referitor la această problemă, pe care, în mod obiectiv, nu am cum s-o rezolv, pentru că nu am nicio atribuţie şi nicio pârghie”, a scris Mihaiu, duminică seară, pe pagina sa de Facebook.

Criza generată de lipsa apei calde și căldurii din Capitală este departe de final

Primarul mai susține că situația este ”foarte grea”, iar după remedierea acestei noi avarii se va merge din nou ”pe perfuzii”, până când reţelele de distribuţie vor fi reparate corespunzător.

„Sunt însă dator faţă de voi să vă spun adevărul: situaţia este foarte grea. La CET Sud temperaturile cresc uşor. Mare parte din problemele din sectorul 3 s-au rezolvat, dar în sectorul 2 încă sunt probleme (pentru că se află mai departe faţă de CET şi noi nu avem un CET al nostru).

Săptămâna asta s-a pus accentul pe apă caldă, pentru că a fost mai cald afară, iar ieri şi azi s-a încercat şi puţină căldură. În Titan, Vitan, Pantelimon a fost ceva, dar în Colentina aproape deloc. Se încearcă suplimentarea cu agent termic de la alte CET-uri, dar şi acelea sunt aproape de maxim. Sunt oameni care muncesc mult să repare ceea ce nu s-a făcut anul trecut şi asta nu se va rezolva peste noapte.

Oricât de greu ar fi, am promis, ca politician, că voi fi onest. Şi asta e situaţia onestă: vom mai avea un timp probleme. Vom trece peste această nouă avarie cât se poate de repede. Apoi vom funcţiona din nou pe perfuzii, până când primăria generală va reuşi să repare serios ţevile neglijate atâta timp”, spune primarul Sectorului 2.