Vești proaste de la ANM. Urmează o toamnă plină de probleme în România, la nivel meteorologic

Vești proaste date de specialiștii de la ANM, în privința toamnei care va începe la finalul acestei luni. Vremea va fi atipică pentru acea perioadă, precipitațiile vor fi sărace, iar temperaturile, peste valorile medii.

Cum va fi toamna lui 2022 în România

După o vară infernală, în care canicula a făcut legea și în România, și la nivel continental, în țara noastră se anunță o toamnă lungă, caldă și secetoasă, după cum a afirmat Elena Mateescu, director ANM. Cu precizarea că este vorba despre o analiză provizorie făcută de specialiști, care nu este bătută în cuie.

„Cert este că cel puțin prima jumătate a lunii septembrie aduce valori de temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit și cantități apropiate de normalul pluviometric, însă este posibil și un deficit în jumătatea de vest a țării.

Experiența cel puțin ultimilor ani ne-a arătat și ne-a adus frecvent în atenție faptul că toamnele au fost mai calde și ușor mai sărace în precipitații, așa cum a fost și toamna 2021. Nu înseamnă că acest lucru va fi similar și în toamna 2022, dar debutul pare a fi cu o vreme mai caldă”, a spus Elena Mateescu.

Catastrofă pentru noul an agricol

„Trebuie să menționăm faptul că seceta de lungă durată din anul 2021-2022, la 1 septembrie 2022 începe noul an agricol și în condițiile în care la momentul actual vorbim de cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice, ceea ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă, până la sfârșitul lunii august în condițiile menținerii deficitului de apă, este posibil ca și noul an agricol să debuteze pe un fond de secetă pedologică extremă”, a mai afirmat meteorologul la Antena 3.

Altfel, până în jurul datei de 19 august vremea se va încălzi, astfel încât media maximelor termice va ajunge să atingă 35…36 de grade, iar a minimelor 18…20 de grade. Între 20 și 23 august vor fi temperaturi de 27…29 de grade, iar minimele de 14…17 grade. Iar până la finalul intervalului de prognoză, nu vor mai fi variații semnificative ale temperaturii aerului, au anunțat meteorologii.