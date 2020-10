Membrii Guvernului condus de Ludovic Orban au aprobat în şedinţa ținută, astăzi, suplimentarea fondului ce este destinat pentru achiziția de tablete. Astel, valoarea a crescut cu suma de 50 de milioane de euro, iar valorea eligibilă a fost majorată de la 200 de euro la 250 de euro/tabletă. Anunţul legat de această măsură a fost făcut de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

„În ceea ce priveşte tabletele şcolare, într-o primă lectură s-a discutat despre suplimentarea bugetului cu 50 milioane de euro pentru studenţii beneficiari de burse sociale din cadrul universităţilor de stat. Azi, Guvernul a aprobat această măsură de suplimentare a bugetului pentru tablete şcolare cu 50 de milioane euro. De asemenea, Guvernul a aprobat ca valoarea eligibilă a tabletelor şcolare, care era de 200 euro, să crească la 250 euro/tabletă”, a declarat Marcel Boloş la finalul şedinţei ținute de membrii Executivului.

Ministurl a mai adăugat că, tot în contextul educaţiei online şi al protecţiei studenţilor, în instituţiile de învăţământ superior de stat a fost aprobat și un buget în valoare de 10 milioane de euro. Banii vor fi direcționați pentru partea de echipamente de protecţie şi de dispozitive medicale necesare activităţii de curs din cadrul universităţilor, pentru ca aceasta să se poată desfăşura în bune condiţii acolo unde partea de cursuri, laboratoare sau seminarii se mai derulează prin participarea fizică a studenţilor.

Ministrul Fondurilor Europene a precizat că, după publicarea Ordonanţei în Monitorul Oficial, apelul de proiecte urmează să fie deschis pe 19 octombrie iar depunerea aplicaţiilor de finanţare se va face începând cu data de 25 octombrie.

„Trebuie un motiv ca să iei o astfel de decizie”

„Eu nu am vrut să umblu la baza de achiziţii, că ieşea imediat scandal. Preşedintele ONAC este preşedintele pe care l-am găsit în funcţie. Trebuie un motiv ca să iei o astfel de decizie. Aici a existat foarte multă, după părerea mea, obtuzitate şi o rigoare excesivă în derularea procedurii, a durat prea mult.

O să achiziţionăm, până la urmă, 70-80.000. Dar ne-am gândit la lucrul ăsta. Noi am prevăzut, am dat Ordonanţă de Urgenţă care este în vigoare, am mobilizat resurse financiare din fonduri europene, 175 de milioane de euro, care sunt dedicaţi strict cheltuielilor pentru deschiderea şcolilor”, spunea premierul Ludovic Orban la finalul lunii august, legat de subiectul achiziționării tabletelor.