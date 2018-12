„VESTELE GALBENE” sunt începutul insurecţiei europene contra „TEHNOCRAȚILOR”. C.Gave: „Sper că mă înșel, dar cred că semănăm semințele unui RĂZBOI CIVIL!”

Chiar dacă mișcarea „vestelor galbene” a pus în scenă și „actul V” al revoltei împotriva guvernării Macron, e încă greu de spus care este curentul majoritar în rândul manifestanților. E cert, însă, că nu mai e vorba despre creșterea prețului carburanților, pentru că furia mulțimii nu a putut fi potolită nici de renunțarea la taxele ecologiste pe carburant, nici de mita de 100 de euro pe cap de bonetă frigiană acordată de președintele Franței.





Din câte se pare, e vorba de nemulțumiri mult mai profunde ale majorității, dacă nu cumva de o criză majoră de sistem. Eseistul și omul de afaceri francez Charles Gave are o teorie extrem de interesantă cu privire la ceea ce se

întâmplă acum în Hexagon. „Care este problema Franței, dacă analizăm acest lucru încercând să fim obiectivi? Avem un stat care suferă de obezitate, care înghite 56% din PIB, cea mai mare cifră din Europa de astăzi. Marea sarcină a oricărui guvern care vine este reforma statului, inclusiv sistemul nostru fiscal și de pensii. Guvernul a încercat să reformeze sistemul privat, care nu avea nevoie de asta. Ne aflăm într-o lume foarte curioasă, unde avem impresia că actuala guvernare îi lovește pe săraci prin legea muncii (lege care, cu siguranță, trebuia să fie reformată, dar nu era o problemă urgentă, dar lasa aristocrații statului bine protejați.”)



Această aristocrație a statului i se pare lui Gave principala piedică în calea unei reforme corecte și echitabile a statului. „Există un om pe care-l plac, Nicholas Taleb, un filozof libanez care a studiat la Politehnica, el s-a gândit la toate aceste probleme. Cu ceva timp în "urmă, a dezvoltat o noțiune pe care eu o cred adevărată, spunând că suntem guvernați de niște oameni care au studii aprofundate, dar care sunt idioți... Sunt idioți pentru că nu sunt niciodată în legătură cu realitatea, deoarece nu au avut niciodată o afacere. Ei idolatrizează

statul. Îți voi spune o anecdotă. Când eram într-o școală de afaceri din Statele Unite și aveam 26 de ani, unul dintre profesorii noștri ne-a întrebat: "De ce credeți că marile companii doresc să vă angajeze? Noi toți am răspuns că probabil pentru că suntem cei mai buni... Dar el avea altă explicație: "Voi aveți 26 de ani și studiați, așa că ați dovedit că nu aveți niciun fel de caracter. Pentru că, dacă ați avea caracter, ați fi creat deja propriile companii! Avea

dreptate."



Oricât de idioți ar fi așa-zișii tehnocrați, ei își urmăresc cu tenacitate propriile interese. „Avem toți acești oameni (tehnocrații sistemului n.r.) care caută o rentă, ei vor să acceadă într-o poziție, unde, prin studiile lor, să poată câștiga bani frumoși fără să-și asume riscuri. Din momentul în care acești băieți care vor o rentă viageră sunt toți în aparatul de stat, ei încearcă să-și păstreze veniturile în detrimentul altora. Franța este guvernată prost pentru că are un sistem greșit de selecție a elitelor sale.” Analiza lui Gave merge însă și mai departe, afirmând că tehnocrații, les bobo (termen care desemnează burghezia boemă) au confiscat practic statul și guvernează în interesul lor, al marilor corporații și al „servitorilor” recrutați din rândul imigranților. „Astăzi, avem două categorii de cetățeni: cei care sunt în interiorul statului și care sunt protejați și cei care nu sunt în interiorul statului și care sunt masacrați.” Elita politico-financiară are însă un vasal de încredere în presă. „Mass-media este controlată de trei sau patru grupuri

financiare mari sau de stat. Și aceste grupuri mari sunt direct sau indirect în mâinile statului francez. Astăzi, în marea majoritate a mass-media, ceea ce auziți este vocea stăpânului. (...) Am respect pentru mass-media, dar acești bieți oameni sunt căsătoriți, au copii, trebuie să mănânce! Să-ți imaginezi că există o libertate a presei în Franța este o glumă.”



Această formulă de conducere a țării (dar și a celorlalte democrații liberale) a dus la o ruptură gravă, spune Gave. “Ceea ce a funcționat timp de un deceniu în multe țări mari, sub numele de globalizare, este un fel de mod de a permite bogatului să se îmbogățească și mai mult, asumându-și mai puține riscuri, în detrimentul celor săraci.” Sistemul nu este însă nici etic, nici nu poate rezista la infinit. „Un filozof american, John Rawls, specialist în justiție, a spus că un sistem economic este potrivit dacă, atunci când bogații devin mai bogați, săracii devin și ei mai bogați. Într-un fel, toată lumea urcă, ca și cum vapoarele și bărcile ar fi purtate de aceeași maree. Acesta este modul în care trebuie să judecăm justețea unui sistem și, astăzi, sistemul nostru nu este corect. Iar un sistem care nu este just nu este sustenabil.”. "Sper că mă înșel, dar cred că semănăm semințele unui război civil!", spune Gave, care crede că în viitorul apropiat va avea loc o ciocnire între popoarele suverane și tehnocrații de la

Bruxelles. „Oamenii sunt suverani și, pe de altă parte, aveți ceea ce ni se spune în Europa astăzi, că legitimitatea provine dintr-o tehnocrație europeană care este detașată de democrație și nu ar mai trebui să ascultăm ce vor oamenii . În lunile următoare, vom ști ce este mai important?” Gave crede că “vestele galbene” sunt parte a valului care a provocat Brexit-ul și alegerea lui Donald Trump. Dar procesul este mondial, nu se rezumă la Occident. „Această criză a

început deja, probabil, priviți ce se întâmplă în Argentina, Africa de Sud, Brazilia sau Turcia..."



În ceea ce-l privește pe Macron, Gave crede că acesta este reprezentantul cetalon al castei tehnocraților. „Alegem un om care a putut să stea pe scaunul său când avea 20 de ani, fără să alerge după fete sau să facă sport și a dovedit că nu are sânge în corp! Când îl văd pe dl Macron, îmi spun: "Ce este cu tipul ăsta? Trebuie să aibă un sânge verzui, nu e un tip obișnuit...”. Cât privește cunoștințele președintelui francez în materie de economie, Gave e foarte sceptic. Spune că trecutul de bancher i-a oferit lui Macron multe uși deschise în lumea marii finanțe, dar cam atât. „Dl Macron face aceleași greșeli ca și dl Hollande, deoarece respectă ceea ce I se spune de la Bruxelles. Cum e și această poveste cu deficitul bugetar de 3%. Este o imbecilitate contabilă! Pentru a reduce deficitul, vom spori taxele. Dar dacă impozitele cresc, în special cele asupra pensionarilor și a celor care lucrează, veți reduce consumul, din moment ce nivelul de trai al oamenilor va scădea. Ca urmare, scade creșterea. Odată cu scăderea creșterii economice, deficitul bugetar va crește... Plafonarea la 3 la sută a deficitul bugetar este o idee idioată, iar ceea ce este necesar este reformarea economiei pentru creștere. În acel moment, deficitul bugetar se va

rezolva singur, deoarece taxele vor reveni mai mult. Dacă presupui că vei reduce deficitul bugetar, ca un contabil bun, prin creșterea taxelor, te afli în situația unei companii care pierde bani și compensează prin creșterea prețurilor... Dar, dacă are concurență, dă faliment!”.



Charles Gave nu este un clairvoyant . I s-a întâmplat de multe ori să se înșele, ca în 2011, de pildă, când afirma că moneda euro nu va mai rezista mai mult de un an. Problemele pe care le pune și analiza sistemului de putere din Europa merită însă toată atenția. Nu numai în Franța, ci în întreaga Europă.

Secretul juratilor de la Vocea Romaniei! Nu au voie sa vorbesca niciodata despre asta! Salariile lor sunt...

Pagina 1 din 2 12

Opiniile exprimate de invitații EVZ aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al publicației