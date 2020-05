HoReCa e unul din cele mai afectate sectoare de criza pandemiei. Antreprenorii cer măsuri concrete de susținere, mai ales că mai au de așteptat până să poată funcționa din nou.

Dragoș Petrescu, proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din România, susține că, după discuțiile cu guvernul reprezentanții HoReCa au agreat că întâi vor putea deschide terasele în faza a doua, cel mai probabil în jurul datei de 1 iunie. Deși au existat suficiente speculații privind evoluția prețurilor, Petrescu spune că acestea nu vor crește, deoarece inclusiv clienții au probleme financiare, iar în cazul prețurilor majorate nu și-ar mai permite să consume.

”Vor urma încă două faze, sperăm la două săptămâni, să fie deschis 50% din spațiul interior din zona HoReCa și apoi integral, dacă totul merge bine din punct de vedere epidemiologic. (…) Considerăm că următorul an nu va fi un an de profit sau de recuperat pierderi, e un an de sacrificiu care să pregătească un an mai bun.

Din semestrul 3 sperăm ca lucrurile să își revină. Clienții vor fi pe buget limitat și se vor uita la fiecare cost, ne așteptăm ca prețurile în industrie să nu crească sau chiar să scadă, deși costurile operatorilor ar putea crește din cauza investițiilor care trebuie făcute”, a spus Dragoș Petrescu la Digi24.