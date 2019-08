Halep a pierdut lupta din „optimi” cu americanca Madison Keys (18 WTA), în trei seturi, scor 1-6, 6-3, 5-7, jucătoare care a avut o condiție fizică mult mai bună decât cea a tenismeni „tricolore”. Vestea bună este că nu a fost vorba de o accidentare.

„Oboseală doar, nu am dureri. A fost un meci foarte-foarte greu, foarte bun. A jucat foarte bine ea, iar eu nu suficient de bine ca să câștig, dar mai bine decât ieri. E un pas înainte. Ea poate juca foarte bine, lovește mingea foarte puternic și e greu să îi returnezi, dar nivelul meu a fost mai slab ca de obicei și de aceea nu am reușit să termin cu bine meciul.

A fost oboseală și sunt un pic fără tonus. Am avut probleme cu tendonul, nu m-am antrenat cum am dorit, am avut și o pauză după Wimbledon. Se pune presiune pe mine, e o presiune normală, încerc să muncesc cât mai bine și să ajung la nivelul potrivit”, a declarat Simona Halep, pentru Digi Sport.

