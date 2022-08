Veste tristă despre Florin Salam. Nu e deloc bine, chiar dacă n-a murit

Sâmbătă, 27 august 2022, Florin Salam urma să fie prezent la un concert alături de fiica sa, Betty Stoian, dar nu a mai ajuns. Tânăra a cântat cu Tzancă Uraganu, vedeta care i-a ținut locul „Regelui”.

Concertul mult așteptat de către fanii lui Florin Salam a avut loc sâmbătă seară, dar fără manelist. Betty Stoia, fiica „Regelui” a făcut show pe scenă alături de cumătrul lui Salam, Tzancă Uraganu. Evenimentul s-a ținut la Grădina Urbană din Parcul Herăstrău. Cu toate că fanii au venit să îl vadă pe artist, el încă nu s-a recuperat după ce a suferit de Covid-19. Acesta primește îngrijiri medicale acasă și tratament din partea medicilor.

Soția cântărețului, Roxana Stoian, a declarat că manelistul nu a putut să cânte din cauza problemelor de sănătate și că a luat o pauză. „El nu s-a simțit foarte bine pentru a fi apt să-și onoreze concertul alături de fiica sa. Este un concert foarte important, dar, din păcate, nu a putut să ajungă. Betty îl înțelege, iar noi am fost aici să o susținem”, a declarat Roxana Stoian.

Cum se simte regele Florin Salam

Soția lui Salam a mai povestit că se simte foarte rău, dar că medicii încearcă să îl țină pe linia de plutire. Cu toate astea, Roxana a declarat că fanii au dramatizat și că doctorii au asigurat-o că manelistul va fi bine.

„Mulțumim lui Dumnezeu! Încă nu și-a revenit în totalitate, însă se simte oboseala și acum, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuiva care vine acasă la noi și se ocupă de el, va fi bine în curând. El este un bărbat puternic și un om muncit. Am trecut cu bine peste toate momentele acelea grele, dar s-a dramatizat puțin situația, pentru că așa suntem noi, românii. Am trecut cu bine peste tot, am luat ce a spus medicul și a fost ok”, a mai declarat Roxana, pentru Antena Stars.

În urmă cu câteva săptămâni, o știre falsă i-a speriat pe fanii manelistului. Un jurnalist a scris că Florin Salam a murit, dar realitatea era alta. „Acum 3-4 zile am cântat în direct. Eu sunt mereu printre oameni. Vreau să vă spun că trebuie să luați în serios virusul ăsta. Să trec la subiect. Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea, Mă refer la familia mea, la prietenii mei. Eu sunt bine. Sunt în spital, dar în 2-3 zile o să fiu acasă. Nu vă mai îngrijorați. Mi-a fost puțin rău. Nu îmi vine să cred că ce s-a spus. Nu mai am cuvinte. Îmi cer scuze celor care au stat cu grijă pentru mine. Cei care ați creat problema asta, nu știu dacă ați câștigat ceva din asta. Îmi iubesc familia. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa ceva. Vă pup. Stați liniștiți.”