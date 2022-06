Adevărul despre relația dintre fiica lui Florin Salam și mama sa vitregă. „Oamenii vorbesc fel și fel de chestii”

Florin Salam și Roxana Dobre și-au unit destinele în urmă cu aproape două săptămâni. Cunoscutul manelist a organizat o nuntă ca în basme, iar fiica sa, Betty nu putea să lipsească.

De-a lungul anilor s-a spus că Betty și soția lui Florin Salam nu ar avea o relație foarte bună. Acum fiica acestuia a ținut să facă lumină și să pună capăt acestor speculații.

„Am o relație foarte bună cu Roxana Dobre. Spre deosebire de oamenii care vorbesc fel și fel de chestii despre noi, ne înțelegem foarte bine.” , a dezvăluit tânăra la Prima Tv.

Betty este foarte fericită pentru că tatăl său și-a găsit liniștea și și-a refăcut viața alături de fostul model. Aceasta a recunoscut că a fost extrem de emoționată la nunta tatălui său. Evenimentul a fost organizat într-un local de lux din Mamaia. Mirii au fost înconjurați de familie, dar și de nume grele din industria muzicală.

„A fost foarte obositor. Am avut parte de foarte multe energii și, oarecum, a fost așa, o zi obositoare. Așa-i la nuntă. Am avut emoții pentru tata. M-am simțit ca și cum aș fi trecut eu prin sentimentele alea.

Avea emoții, dar tata știe cel mai bine să le stăpânească. El când e foarte emoționat, pare calm. S-a controlat foarte bine. Mi-a plăcut că s-a odihnit. A fost o muncă să se trezească de dimineață, să se pregătească”, a mai spus Betty pentru Exclusiv VIP.

Florin Salam și Roxana Dobre formează un cuplu din 2014, dar abia în 2021 au decis să facă cununia civilă. Cei doi au cinci copii. O fată și un băiat din prima căsnicie a artistului, și încă două fetițe și un băiat, care sunt rezultatul iubirii pe care și-o poartă reciproc.

De-a lungul anilor s-a spus în repetate rânduri că cei doi nu se mai înțeleg și vor să se despartă.

Fiica lui Florin Salam s-a măritat la 18 ani

Betty Stoian s-a căsătorit la doar 18 ani. Este însă extrem de fericită alături de soțul ei, Cătălin Vișinescu, și fiul lor, Matthias.

„Am stat acasă cu familia, e foarte frumos să ai familie, copil, e cea mai sinceră iubire cea din partea unui copil dar este și greu atunci când ești mai mic de vârstă ca și mine… Aici trebuie să lucrez cu mine că nu am răbdare. La răbdare trebuie să mai lucrez. Am început să stau cu cel mic din nevoie, pentru că nu mai am bonă, și o să-mi caut o bonă, dar m-am acomodat cât de cât! Nu am răbdarea aia 100%! Nu am răbdare să mă joc cu el atât de mult cât vrea el!”, a recunoscut Betty Salam într-un interviu pentru Exclusiv VIP.