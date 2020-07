„Ne dorim ca într-un timp cât mai scurt să ajungem şi la o finalizare concretă, în sensul în care încă de anul trecut din noiembrie, de la toate problemele pe care le-au avut unii poliţişti de-ai noştri în judeţul Vâlcea, judeţul Prahova, au fost înregistrate acţiuni şi dosare de ultraj, inclusiv în perioada stării de urgenţă.

Să dotăm poliţiştii din stradă cu mijloace de înregistrare audio-video, astfel încât contactul cu cetăţeanul, contactul cu un suspect, un potenţial infractor să poată fi documentat oficial, eficient prin aceste mijloace de înregistrare”, a declarat Marcel Vela, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Vela a mai spus că această cameră de corp purtată de poliţist „într-un final va responsabiliza şi cetăţeanul şi poliţistul, astfel încât să nu mai existe dubii, discuţii, analize, dezbateri televizate”. La rândul său, secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a precizat că valoarea sistemelor ce urmează a fi achiziţionate se ridică la aproximativ 18 milioane lei.

„Poliţia Română a semnat contractul pentru achiziţia a 12.000 de sisteme portabile. Valoarea acestui contract este de aproximativ 18 milioane de lei. Finanţarea pentru această achiziţie este asigurată încă de la aprobarea bugetului de către Guvernul României, la propunerea ministrului Afacerilor Interne. Am pornit în acest demers de îmbunătăţire a dotării de la o analiză pe care am realizat-o la sfârşitul anului trecut. Am evaluat fiecare incident, fiecare caz în parte, am făcut o paralelă cu autorităţile din alte state şi am ajuns a concluzia că e nevoie de foarte multă dotare, printre care şi aceste dispozitive”, a declarat Despescu.

Acesta a mai spus că respectivele dispozitive vor avea un regim foarte strict de respectare a normelor de protecţie a datelor cu caracter personal şi că vor fi stabilite proceduri pentru stocarea datelor, astfel încât ele să fie puse la dispoziţie ulterior.

Tot astăzi, ministrul Vela a anunțat că va semna un ordin prin care vor fi simplicate procedurile pentru înmatricularea și radierea vehiculelor, astfel încât cetățenii să nu mai fie puși în situația de a pierde timpul la cozi, mai ales în această perioadă,

„Așadar, prin acest ordin al ministrului Afacerilor Interne, toți dealerii de autoturisme, de autovehicule din România, inclusiv producătorii – cei doi mari producători din România, Dacia Renault și Ford, vor avea posibilitatea să înmatriculeze direct autoturismele noilor proprietari printr-un simplu document, un mandat pe care cumpărătorul îl încheie cu vânzătorul. În același timp, tot într-un mod digital, se pot face și alte operațiuni direct de către proprietarul autovehiculului.

Este vorba de radiere, este vorba de obținerea autorizației provizorii de circulație, este vorba de obținerea unui duplicat al actului de înmatriculare și, nu în ultimul rând, extrem de important pentru producătorii autohtoni, pot să obțină o autorizație de circulație pentru probe, pentru noile modele pe care ei le vor produce în viitor, modele care, evident, au nevoie de aceste teste, de încercări și de verificări pe parcursul omologării lor”, a anunțat Marcel Vela.