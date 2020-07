Astfel, Marce Vela a anunțat că va semna un ordin prin care vor fi simplicate procedurile pentru înmatricularea și radierea vehiculelor, astfel încât cetățenii să nu mai fie puși în situația de a pierde timpul la cozi, mai ales în această perioadă,

„ Așadar, prin acest ordin al ministrului Afacerilor Interne, toți dealerii de autoturisme, de autovehicule din România, inclusiv producătorii – cei doi mari producători din România, Dacia Renault și Ford, vor avea posibilitatea să înmatriculeze direct autoturismele noilor proprietari printr-un simplu document, un mandat pe care cumpărătorul îl încheie cu vânzătorul. În același timp, tot într-un mod digital, se pot face și alte operațiuni direct de către proprietarul autovehiculului.

Este vorba de radiere, este vorba de obținerea autorizației provizorii de circulație, este vorba de obținerea unui duplicat al actului de înmatriculare și, nu în ultimul rând, extrem de important pentru producătorii autohtoni, pot să obțină o autorizație de circulație pentru probe, pentru noile modele pe care ei le vor produce în viitor, modele care, evident, au nevoie de aceste teste, de încercări și de verificări pe parcursul omologării lor”, a anunțat Marcel Vela.

Ministrul a mai spus că, pe lângă această simplificare, o să procedeze și la o descentralizare a serviciilor de obținere a permiselor de conducere și de înmatriculare a vehiculelor. Acolo unde există distanțe mari între reședința de județ și cetățenii dintr-un județ care are o întindere foarte mare, vă dau drept exemplu Hunedoara, am decis, în viitor, să facem un proiect care să aprobe acest serviciu de cetățeni. Să nu mai vină cetățenii la serviciu, în sensul în care, așa cum am spus și am dat exemplu Hunedoara, sediul județean de la Deva să poată avea un punct de lucru și în Petroșani.

La fel și în alte județe, care au această problemă de distanță, dar și în dorința și în ideea pe care noi am avut-o, și ca proiect, și ca dorință. Încă de la începutul mandatului am discutat-o cu colegii din conducerea ministerului, pentru a apropia toate serviciile ministerului către cetățeni”, a mai declarat minitrul Afacerilor Interne.