Veste neașteptată pentru Andreea Bălan. Vine de la George Burcea

O sursă apropiată a lui George Burcea și Vivianei Sposub a dezvăluit că cei doi au luat o pauză după ce s-au întors din America. Aceasta a mai spus că vedetele nu se mai înțelegeau ca înainte și că au decis să se separe pentru o perioadă.

„Vivi și George au luat o pauză în urmă cu câteva săptămâni. Între ei, lucrurile nu mai mergeau la fel ca înainte.

După ce s-au întors din America, au decis că e mai bine să stea separați o perioadă. El a plecat singur cu fetele sale mai întâi la Ferma Dacilor, apoi la rudele sale, în Botoșani, și după prin Moldova. Viviana a rămas în București, cu mama sa, decisă să-și acorde timp doar pentru ea”, a declarat o persoană apropiată cuplului pentru Cancan. „ E vacanța noastră. Am vrut să fiu doar eu cu fetele”, spunea, la rândul său, George Burcea.

Viviana Sposub, lăsată acasă de George Burcea

George Burcea a traversat o perioadă complicată după divorțul de Andreea Bălan, dar Viviana Sposub i-a fost alături, în ciuda criticilor primite de fanii artistei. Cu toate astea, actorul a plecat într-o scurtă vacanță la țară, la bunici, alături de fetițele lui, Ella și Clara, fără iubita sa.

Fosta prezentatoare TV, Viviana Sposub, a decis să revină la sală, pentru a face sport, și să își vadă de viața ei.

„Pentru a vă mai ține la curent cu viața mea, astăzi o să fac ceva ce nu am mai făcut de doi ani de zile, ceva foarte important pentru mine. Și anume: mă întorc la sală! Dar încă nu mi-am făcut curaj. Stau de o jumătate de oră vis-a-vis de sală și nu știu ce aștept, dar aștept ceva, o motivație. Vine imediat. Am început ușor, dar tare determinată. Sunt într-o formă foarte bună, deși nu am mai făcut sport de mult timp. Dar cu toate astea îmi doresc să revin la sală pentru că îmi dă o stare de bine”, a scris Viviana Sposub pe contul de Instagram.

Reamintim că George Burcea a fost căsătorit cu Andreea Bălan. Cei doi au divorțat oficial la finele anului 2022, după aproape doi ani de procese și scandaluri. Acum, Andreea Bălan jubilează, potrivit apropiaților cântăreței.