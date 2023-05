Cum se înțeleg acum Andreea Bălan și George Burcea. Cântăreața dezvăluie cum a reușit să-și ierte fostul soț

Andreea Bălan a dezvăluit că a reușit să se împace cu oamenii din viața ei, inclusiv cu tatăl fetelor sale, George Burcea, după o perioadă de terapie. Artista a subliniat că relația ei cu George Burcea este foarte bună în prezent.

Ea și-a exprimat satisfacția că fostul său soț are acum o relație stabilă și a explicat de ce a refuzat inițial să-l lase pe George Burcea să le prezinte pe fetele sale partenerei sale de viață.

Andreea Bălan nu regretă relația pe care a avut-o cu George Burcea

De asemenea, Andreea Bălan a spus că nu are nicio problemă ca fiicele sale să-și petreacă timpul cu George Burcea și partenera sa actuală, acum, când relația dintre el și Viviana Sposub este una stabilă.

„L-am iertat, dar a fost greu, pentru că a fost și acel stop-cardiac și atunci am avut o durere pentru că nu a fost alături de mine, pentru că eu am avut niște pierderi fizice și emoționale, iar el nu a înțeles pierderea mea fizică.

Fără el nu aș fi avut aceste fetițe și sunt foarte recunoscătoare și îmi doresc ca el să fie fericit într-o relație stabilă, pentru că nu aș fi vrut să vină la fetițe într-o lună cu una, într-o lună cu alta. Acum pentru că există stabilitate e minunat, pentru că se poartă frumos cu ele”, a declarat Andreea Bălan.

Mai mult, cântăreața a mărturisit că și-a schimbat mentalitatea în urma unui atac de cord, moment în care a realizat că tot ce s-a întâmplat în viața ei a fost cu un motiv și ar trebui să fie recunoscătoare pentru fiecare lucru.

„Nu regret nimic din ce s-a întâmplat și nicio despărțire nu o regret, nici chiar cele dinainte de tatăl copiilor. Înveți doar din durere, eșec și greșeli. Abia când te întinzi pe jos de durere, cauți răspunsuri. E am devenit cu adevărat mamă, după ce am făcut a doua fetiță, după ce am făcut stopul-cardiac, pentru că am murit câteva secunde, apoi am înviat și mi-am dat seama că viața e atât de scurtă”, a mărturisit Andreea Bălan, în podcastul „Vorba lui Jorge”, potrivit viva.ro.