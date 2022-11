Veste importantă despre pensii. Ce a stabilit Comisia Europeană

Comisia Europeană (CE) a fost chestionată dacă Executivul român a cerut, oficial, înlocuirea plafonului de pensii de 9, 4% din PIB cu un alt mecanism de referință, așa cum a anunțat prim-ministrul Nicolae Ciucă după o vizită la Bruxelles. În acest context, CE a informat că plafonul de 9, 4% din PIB pentru pensii face parte din măsura de reformă a sistemului public de pensii.

În plus, un obiectiv al noii legislații stabilit prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este „menținerea stabilă pe termen lung (2022-2070) a cheltuielilor publice brute totale cu pensiile (inclusiv toate sistemele publice de pensii existente) la 9,4% din PIB, inclusiv un mecanism de frânare în cazul în care plafonul de cheltuieli este depășit”. Așadar, autoritatea europeană se așteaptă ca țara noastră să continue aceste demersuri. În plus, CE a precizat că va ține cont de acest lucru în eventualele cereri de plată ale României.

Care a fost anunțul făcut de Nicolae Ciucă

Șeful Guvernului a declarat, pe 27 octombrie, după mai multe întâlniri la Bruxelles inclusiv cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că a discutat ajustarea unor jaloane din PNRR. În același timp, Ciucă a mai adăugat că a purtat discuții în legătură cu înlocuirea limitei de 9,4% din Produsul Intern Brut pentru pensii. „Am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii și am convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu un altul care să țină cont de studiul Băncii Mondiale și de un indicator de disciplină financiară”.

În ceea ce privește pensiile din serviciul militar, CE a fost întrebată dacă a fost de acord ca aceste venituri să nu fie modificate în niciun sens. Este vorba de schimbări în privința cuantumului, vechimii și vârstei de pensionare. În acest context, instituția a explicat că „O etapă specifică (215), care trebuie parcursă la sfârșitul anului 2022, se referă la revizuirea pensiilor speciale, care includ pensiile militare. Aceasta face parte din reforma mai amplă a sistemului public de pensii, care este un element-cheie al PNRR al României”.

Mai mult decât atât, Comisia a fost chestionată și în legătură cu termenul limită pe care îl are coaliția de guvernare pentru finalizarea proiectului de lege privind pensiile. În plus, CE a precizat și care sunt riscurile depășirii acestui termen. Așadar, Guvernul are timp până în trimestrul 1 al anului 2023 să pună la punct noua lege a pensiilor. „Îndeplinirea satisfăcătoare a acestei etape va fi evaluată de Comisie în contextul celei de-a patra cereri de plată.”, informează G4Media.