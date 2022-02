Vestea serii în politică. Marian Vanghelie a scăpat de controlul judiciar

Curtea de Apel București, a respins, miercuri seară, definitiv, contestația anchetatorilor DNA împotriva deciziei de cercetare în libertate a fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Judecătorii au admis contestațiile depuse de Marian Vanghelie și au dispus ridicarea măsurii de control judiciar în dosarul în care DNA l-a acuzat de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Judecătorii au înlăturat toate măsurile luate împotriva inculpaților la cererea procurorilor DNA. E sentință definitivă, iar statul va plăti cheltuielile.

„Înlătură din conţinutul controlului judiciar dispus faţă de inculpatul Vanghelie Marian Daniel obligaţia de a nu se apropia şi de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpatul Vanghelie Paul. Înlătură din conţinutul controlului judiciar dispus faţă de inculpatul Vanghelie Paul obligaţia de a nu se apropia şi de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpatul Vanghelie Marian Daniel. Menține celelalte dispoziții care nu contravin prezentei”, se arată în dispoziția judecătorilor.

Instanța Curții de Apel a menținut menținut decizia anterioară a judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București. Acesta a respins propunerea ancehtatorilor de a dispune arestarea preventive pentru 30 de zile a lui Marian Vanghelie și a altor șase persoane implicate în acest dosar.

Anterior, Curtea de Apel București a stabilit cercetarea în stare de libertate și a lotului de șapte administratori ai firmelor interpuse pe relația furnizori – Economat Sector 5.

Dispozitivul Curții de Apel București

Dispozitivul instanței care a dispus ridicarea controlului judiciar pentru Marian Vanghelie a fost postat pe Portalul instanțelor de judecat. Decizia Curții de Apel București poate fi lecturată în întregime mai jos.

„În baza art. 204 C. pr.pen. rap. la art. 425/1 al. 7 pct. 1 lit. b C. pr. pen. respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și inculpații Petrov Daniel Adrian și Preda Mihaela împotriva încheierii de şedinţă din data de 15.01.2022 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală. În baza art. 204 C. pr. pen. rap. la art. 425/1 al. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen. admite contestațiile formulate de inculpații Drăgan Cristian, Ilie Bogdan Marius, Vanghelie Marian Daniel și Vanghelie Paul împotriva aceleiașii încheieri penale. Desființează, în parte, încheierea contestată și rejudecând în fond:

Înlătură din conţinutul controlului judiciar dispus faţă de inculpatul Drăgan Cristian obligaţia de a nu se apropia şi de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpatul Ilie Bogdan Marius. Înlătură din conţinutul controlului judiciar dispus faţă de inculpatul Ilie Bogdan Marius obligaţia de a nu se apropia şi de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpatul Drăgan Cristian. Înlătură din conţinutul controlului judiciar dispus faţă de inculpatul Vanghelie Marian Daniel obligaţia de a nu se apropia şi de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpatul Vanghelie Paul.

Înlătură din conţinutul controlului judiciar dispus faţă de inculpatul Vanghelie Paul obligaţia de a nu se apropia şi de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpatul Vanghelie Marian Daniel. Menține celelalte dispoziții care nu contravin prezentei. În baza art. 275 alin. 2 C. pr. pen. obligă pe contestatorii – inculpați Petrov Daniel Adrian și Preda Mihaela la plata a câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 16 februarie 2022”, se arată în dispozitivul postat pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Dosarul Economat care îl vizează pe Vanghelie

Marian Vanghelie, fratele său, Paul Vanghelie sunt anchetați de DNA într-un dosar de corupție care vizează fapte comise în anul 2018. Potrivit procurorilor. Marian Vanghelie, Marian Leonard Petre şi un om de afaceri ar fi constituit un grup infracţional organizat. La această structură au mai aderat și alte persoane, administratori ai unor societăţi comerciale care au urmărit să obțină foloase prin prejudicierea bugetului Economat Sector 5 SRL. Este compania care are ca acționar majoritar Consiliul Local Sector 5.

„Obţinerea acestor foloase s-ar fi realizat prin efectuarea de către SC Economat Sector 5 SRL a unor achiziţii de bunuri nelegale şi la preţuri supraevaluate (produse alimentare şi nealimentare între care patinoare artificiale, tarabe, nebulizatoare, agende, bomboane şi dulciuri, cântare comerciale, măşti FFP2 şi geluri dezinfectante etc.) de la societăţile controlate de aceştia. Grupul a acţionat în perioada 2018 – 2020 şi ar fi avut o structură bine determinată, ierarhia în cadrul acestuia fiind dată de rolul pe care fiecare membru îl avea în desfăşurarea activităţii infracţionale”, se arată într-un comunicat DNA.

Grupul era condus de Marian Vanghelie, de Petre Marian Leonard, directorul general al Economat sector 5 precum și un om de afaceri, suspect în cauză.

„Mecanismul de acţionare al grupului era unul complex. Astfel, după achiziţia bunurilor respective de către societăţile controlate de oamenii de afaceri de la diverşi furnizori, acestea erau revândute la suprapreţ către SC Economat Sector 5 SRL, în mod direct, dar şi prin crearea mai multor lanţuri comerciale în care erau interpuse aceleaşi societăţi, controlate de membrii grupării”, indică DNA.

Cum erau vândute bunurile supraevaluate

Economat ar fi revândut produsele achiziționate la prețuri supraevaluate către aproape toate entităţile din subordinea Primăriei Sectorului 5. Potrivit DNA au existat creşteri de preţuri chiar şi de 31 de ori faţă de preţul practicat de furnizorul iniţial. Un capsator de plastic mediu a fost achiziţionat de SC Economat Sector 5 SRL cu preţul de 81,6 lei, în condiţiile în care preţul iniţial a fost de 2,59 lei.

„Prin demersurile menţionate mai sus, ar fi fost produs un prejudiciu estimat în valoare totală de peste 256 milioane lei”, precizează procurorii.

În perioada 2016-2019, Marian Vanghelie ar fi pretins de la un om de afaceri 50% din profitul pe care societatea acestuia urma să îl realizeze din vânzarea de mărfuri supraevaluate către SC Economat Sector 5. El ar fi primit, conform procurorilor, 80.463.800 lei pentru a-şi exercita influenţa asupra directorului general, Marian Leonard Petre, în scopul determinării acestuia să efectueze achiziţiile respective şi să asigure plata integrală, cu celeritate, a facturilor de vânzare.