Afirmația ministrului Finanțelor a fost făcută, după ce premierul Ludovic Orban l-a întrebat despre stadiul proiectului de ordonanţă de urgenţă, care ar urma să fie aprobat în şedinţa de guvern de joi.

Nu vor fi executări silite până la 25 decembrie

„Ordonanţa, oricum, chiar dacă se publică după 25, am spus clar ce face, permite reeşalonarea acestor datorii acumulate în perioada de la începutul stării de urgenţă până la 25 octombrie.

Ideea este simplă, companiile au până pe 15 decembrie să facă această cerere de reeşalonare pentru anul viitor.

Deci, nu este neapărat, nu ne limităm la 25 octombrie pentru luni, dar este bine să o avem aprobată astăzi.

Pe lângă ce am prezentat până acum în spaţiul public, am îmbunătăţit puţin condiţiile, nu vor fi executări silite până la 25 decembrie şi tot astăzi vom introduce în ordonanţă încă o facilitate, discuţiile cu companiile la Consiliul Economic Social, am avut şi noi aceste discuţii şi, faţă de ce am propus, pentru perioada 26 octombrie – 25 decembrie nu se vor calcula nici dobânzi şi nici penalităţi pentru aceste obligaţii fiscale scadente de la intrarea în starea de urgenţă până în data de 25 decembrie.

Deci, dacă există companii care au depus declaraţii şi nu pot să plătească şi vor să fie în reeşalonare, până li se aprobă reeşalonarea, există o perioadă de timp”, a afirmat Florin Cîţu.

Alte măsuri prezente în OUG

El a menţionat că a mai adăugat în textul proiectului de OUG şi „extinderea termenului pentru rambursarea TVA, cu controlul ulterior, până la 25 ianuarie”.

„Opinia mea este, şi la asta lucrăm acum, să permanentizăm acest sistem, deja avem în istoricul ANAF foarte multe companii care au fost controlate de-a lungul timpului şi au plătit de fiecare dată, au fost controale şi au primit TVA, deci, nu există nicio problemă.

Şi atunci putem să facem un sistem ca pentru aceste companii care au un anumit rating să existe acest sistem de rambursare, de control ulterior, rambursarea TVA cu control ulterior permanentizat, la asta lucrăm pentru după 25 ianuarie. Şi încă alte măsuri fiscale”, a mai spus Cîţu, potrivit agerpres.ro