Veronica Micle, victima unei iubiri imposibile. Debutul lunii august amintește mereu de drama sinuciderii Veronicăi Micle.

Veronica Micle s-a căsătorit când era încă o adolescentă. Profesorul Micle, soțul ei i-ar fi putut fi lejer, tată. S-a înamorat de poetul Mihai Eminescu, cel mai mare poet național. La un moment dat, destinul părea să le dea o șansă. Doar părea..

Veronica Micle a trăit o viață agitată din 1850 până în 1889. Orfană de tată încă de la naștere, ea va studia totuși la școli bune, după ce mama ei pleacă din Ardeal în Moldova. La absolvire, în adolescență, devine soția unui bărbat care îi putea fi ușor tată. Când fetele de azi celebrează majoratul, avea deja două fiice. Lumea i se dă peste cap în jurul vârstei de 20-21 ani când îl va cunoaște pe poetul Mihai Eminescu.

Eminescu ajunge să fie susținut de soțul iubitei sale ca să ajungă director la Biblioteca Universitară Iași. Ștefan Micle era Rector al Universității din Iași. Salonul literar îngăduit în casa lui pentru soția poetă de talent mediu e pretextul pentru menținerea flăcării. După demiterea lui Micle, Eminescu pierde și el postul.

La 4 august 1879, murea Ștefan Micle. Deși este o femeie liberă, Veronica nu se căsătorește cu Eminescu. Se încurcă rapid cu prietenul poetului, Caragiale. Veronica își crește fiicele care urmează cariere strălucite. Nu primește pensia solicitată, ajunge să trăiască la una din fiicele sale la București. Poetul de care se desparte apoi reia legătura și iar se desparte se îmbolnăvește iremediabil în vara lui 1883. Veronica Micle s-a mutat de la Iași, la București.

Aici, va muri în 1889, pe 15 iunie, marele Eminescu. Decesul a survenit într-un sanatoriu pentru suferinzii de boli mintale.Veronica Micle avea două fiice cu defunctul ei soț. Locuia la București, la una dintre ele. Donase anumite bunuri,, Mânăstirii Văratec, unde alesese să meargă pentru a se odihni.

Martorii spun că Veronica Micle ar fi cerut arsenic pentru a merge la o farmacie. Trebuia să i se prepare un medicament pentru problemele sale digestive care erau supărătoare. Pe atunci, farmacia oferea „receptura” adică prepara la cerere medicamente. Numai că, aflată la Văratec, unde primise chiar vizite, poeta a decis să se otrăvească.

A murit în chinuri în ziua de 3 august 1889, la aproape două luni de la moartea iubitului ei.