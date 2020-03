Este un virus cu #ARN, din familia virusurilor Corona cunoscute încă din 1960, la oameni și animale (păsări, mamifere). Se numeste “noul corona” fiindcă au mai fost infecții cunoscute în 2002 (SARS-CoV) și în 2012 (MERS-CoV). Noul Corona Virus are simbolul SARS-CoV-2 și determină boala COVID-19. El a început în Wuhan in 2019, decembrie și s-a răspândit în întreaga lume.

Fiind virus cu #ARN (beta corona virus), face mutații, parte naturală a ciclului celular, astfel că există două serotipuri principale: L agresiv, cu diseminare rapidă și S mai blând, cel clasic. Deși virusul poate afecta orice populație, se pare că în Wuhan (de unde a pornit) și în Italia a fost serotipul L, iar in Romînia serotipul S. Aceasta este legată de susceptibilitatea genetică a populației, virusul nou corona intrând în celula omului prin receptorul ACE2 (enzima de conversie a angiotensinei). Există contestatari ai teoriei mutaționale, inclusiv o voce de la Yale, pe motiv că din lanțul lung de nucleotide (30000) doar câteva ar fi afectate. Însă eu cred că formele diferite de boală nu țin doar de imunitatea individului, ci și de aceste două tulpini.

Transmiterea mult mai rapidă decât a virusului gripal a alimentat teoria că noul coronavirus este fabricat în laborator în scopuri de armă biologică și că a fost scăpat de sub control.

S-a instituit panica in populații din numeroase țări, întreținută de TV in principal, dar si de altele din media (emisiunile au înfulecat hulpav din subiect), precum și de frica oamenilor de boli.

Un vaccin va fi disponibil în cel mai devreme un an, restul este fantezie pură.

Medicii de la Matei Balș sunt excepționali. Spitalul “Colentina” este lipit de “Matei Balș” și am lucrat împreună mult. Geniali.

Pentru cei care am trăit în comunism o perioadă, calmul este un element dobândit (nu ne facem acum provizii, căci stăteam la coadă la carnea de porc de 37 lei 50 cu orele și o drămuiam). Este multă manipulare și histrionismul dâmbovițean înflorește. La ele se adaugă și sindromul ipohondriac accentuat mai ales la bărbații români.

Învățatul de la distanță (e-learning) când scolile sunt închise pare să fie singura soluție ca să nu se înghețe anul școlar/ universitar. It’s more than nothing.