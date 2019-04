Verdict final din partea Academiei de Poliție! Șeful DGA Cătălin Ioniță a scăpat ca prin urechile acului

Comisia de analiză a doctoratelor din Academia de Poliție a stabilit că șeful DGA Cătălin Ioniță nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat, intitulată “Criminogeneza infracţiunilor cibernetice”.





"Onorabila Comisie de Etică, mă bucur că iată sunt oameni demni şi oameni corecţi care ştiu să aprecieze just şi real toate probele pe care eu le-am prezentat, sunt sigur că din acest moment trebuie să înceteze toate denigrările, acţiunile care nu au niciun fel de concordanţă cu realitatea. Este un document scris alb-negru, asumat, aşadar trebuie să înceteze toate aceste denigrări la adresa mea, iar onoarea şi demnitatea colegilor mei pe care ţin neapărat să o apăr, este cea care mă determină ca toate aceste acţiuni pe care le fac să le duc până la capăt. Eu am spus un lucru foarte clar şi când am intrat, şi anume că adevărul este unul singur şi că voi merge să apăr acest adevăr la toate instanţele şi forurile", a declarat, la ieşirea de la Academia de Poliţie, Cătălin Ioniţă.

Raportul Comisiei cadrul Academiei de Poliţie, care a stabilit că teza de doctorat a lui Cătălin Ioniţă nu este plagiată, va fi transmis Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul fiind organ deliberativ separat, potrivit procedurii.

Cătălin Ioniţă este la conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie din 2016. În intervalul ianuarie - iunie 2018, s-a aflat la conducerea Poliţiei Române, de unde a demisionat, revenind la postul deţinut la DGA. Ioniţă a demisionat de la şefia IGPR, fiind urmărit penal pentru trafic de influenţă şi fals în declaraţii în formă continuată, fapte comise în perioada în care era şeful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 1, dosarul fiind constituit în 2018.

