Într-un interviu, Elena Lasconi a mărturisit ce a făcut în prima săptămână de după alegeri, după ce a câștigat fotoliul de primar. Ea spune că este asaltată de propuneri de la politicieni, ba chiar și de la oameni obișnuiți, care îi cer să candideze la parlamentare, ba chiar și la prezidențiale…

Elena Lasconi a spus și cât de grea a fost campania electorală:

„Orașul este despre oameni, eu am încercat să ajung la cât mai mulți. Asta a fost cel mai important pentru mine, în campanie.

Sunt oameni care au așteptări mari, sunt oameni care sunt realiști și știu că nu se pot face lucruri pocnind din degete.

Sunt și oameni cu așteptări mici. Am fost într-un loc unde nu era asfalt, ci era piatră pe stradă. Oamenii respectiv mi-au cerut o mașină de piatră, dacă ajung primar… E greu să ai astfel de discuții în 2020.

Vrem să aducem investitori, dar planul pe termen lung este să dezvoltăm turismul.

Nu aș vrea să cataloghez cum s-a comportat presa din Câmpulung în campanie, dar să zicem că fair play. Articolele oricum sunt scrise. Se poate vedea unde este adevăr și unde este minciună.

Cea mai frumoasă parte din campanie a fost interacțiunea cu oamenii. N-am mai simțit așa ceva de la Revoluție.

Cel mai greu a fost când am primit atacuri urâte din partea vechii clase politice. Ei folosesc trei instrumente odioase: frica, minciuna și intimidarea. Indimidarea a venit prin 100 de conturi false, pe Facebook, sau prin mesaje venite pe Whatsapp de pe o cartelă oarecare.

Au venit multe intimidări la adresa colegilor mei și la adresa unor oameni din Câmpulung, angajați la stat, care erau foarte activi pe pagina mea de Facebook. Erau amenințați că vor fi dați afară dacă nu își șterg mesajele de pe pagina mea.

Mi se pare cea mai cumplită formă de corupție pentru că atinge izvorul democrației: libertatea de a alege.

Am auzit minciuni despre mine, fabricate, pe care nu mi le puteam imagina vreodată. Au plătit oameni, specialiști în comunicare, care i-au învățat să mintă cu nerușinare. Au făcut sondaje mincinoase care mă scoteau pe locul trei.

Eu eram pregătită să merg la serviciu de luni și după am aflat că mai durează până depun jurământul. Am început să mă întâlnesc cu oameni, să am discuții să conturez proiecte. Abia aștept să depunem și jurământul și să intru în pâine.

Nu voi fi un primar cu opt ore de muncă, ci voi fi un primar dedicat. Vreau să arăt că se poate.

Dacă voi greși, îmi voi asuma. Vreau să folosesc politica pentru a ajuta oamenii. E cel mai ușor să minți, dar minciuna nu mai ține. Lucrurile au explodat în presă după rezultatele alegerilor. Am fost inivitată și înainte de campanie la o televiziune și s-a scris despre candidatura mea, dar foarte puțin.

Am avut și reclame pe YouTube, iar cel mai mare impact pe care l-au avut a fost chiar în Câmpulung. Statisticile arătau că oamenii nu dădeau „skip” reclamelor. Cred că este vorba despre a fi om, despre a empatiza. O să vorbesc cu toată lumea din presă, în măsura timpului disponibil.

Am foarte multe mesaje în care oamenii mă roagă să candidez la Prezidențiale sau la Parlamentare, dar au fost și propuneri de la politicieni să intru în cursa pentru Parlamentare și mi-am dat seama că n-au înțeles nimic din ce vreau să fac eu. Eu vreau să fac gospodăreală, aici la Câmpulung, pentru că eu aici vreau să trăiesc.

Parlamentarii și președinții sunt dați tot de primari, prin exemplul lor.

Ar fi fost o superficialitate din partea mea să candidez ca independent. Proiectele se trec prin Consiliul Local, nu poți singur.

În două mandate se vor vedea schimbări majore în Câmpulung. Viziunea mea este că lucrurile vor înflori în al doilea mandate, sunt realistă. Banii europeni intră mai greu în cont. Îi accesezi și în cel mai fericit caz te apuci de lucru în al treilea an”, a spus Elena Lasconi în interviul acordat Paginademedia.ro.