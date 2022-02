Vedeta noastră, de urgență la spital. Întâmplare groaznică la un eveniment cu ștaif

Actrița Anca Pandrea a fost invitată la expoziția de artă plastică cu scop caritabil „Coregrafia Artistului”. Foaierul Media (aripa Intercontinental) al Teatrului Național “I.L. Caragiale” a găzduit evenimentul organizat de Galeria Arhiva de Artă în colaborare cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

Aceasta a făcut multe sacrificii pentru a își face apariția la eveniment, mai ales după ce a declarat că starea ei de sănătate se înrăutățește de la o zi la alta. Artista a fost recompensată pe măsură și a primit un tablou pictat de un artist, în care se afla ea și Iurie Darie.

Anca Pandrea a venit îmbrăcată elegant, cu pantaloni, bluză și sacou, toate de culoare neagră, dar a mărturisit că trece prin clipe cumplite. Actrița a recunoscut că în ultima perioadă nu s-a simțit bine deloc și s-a confruntat cu o răceală înfiorătoare. A mai povestit că era la un pas de a își pierde viața după ce a căzut pe scări și s-a ales cu vânătăi.

Anca Pandrea trece prin clipe de coșmar

“Am o vânătaie de la cot până la umăr, am căzut, din neatenție. Ca să fac o glumă, pictorii aflați aici, la expoziție, pot lua de la mine și verde, și galben, și albastru, și maro, și mov… de la vânătaia mea (râde- n.r.). Da, am făcut un efort să ajung la expoziție pentru că, vă spuneam, am căzut că un bou pe scări. Am pus dezinfectant, pastile, în toaletă, am acoperit, și m-am dus pe scări la toaleta de vară. O dată, de două ori. Și apoi am am stins lumina, de ce… nu știu. Și am căzut pe scări cu capul în jos, picioarele pe scări, nu pot să-ți arăt ce am pe mână.

Noroc că eram cu o prietenă, Zoița, am strigat la ea și m-a ajutat să mă ridic. Din neatenție. De atunci mă ridic ușor, merg ușor. Dar am venit să ridic lucrarea cu mine și Iura, este absolut superbă, realizată de Traian Tuckman. De asemenea, mi s-a dăruit și o carte veche de vreo 50 și ceva de ani. Acolo este o fotografie cu Iura… pe care nu o am. Pe lângă acestea, m-am bucurat să văd și lucrarea realizată de pictorul renumit Elian Băcilă, un tablou în negru, pe care scrie un citat de-al lui Iura: “Copiilor de toate vârstele le dăruiesc tinerețea mea grafică”. Nu puteam rata o asemenea expoziție”, a declarat Anca Pandrea pentru CIAO.RO.