Vedeta noastră are probleme de sănătate de sărbători. Vacanța la munte a ajuns să fie un calvar ”Am plâns din toată inima”

Cântăreața a mărturisit că se confruntă cu o serie de probleme de sănătate de ani buni. Starea artistei s-a agravat chiar în vacanța de sărbători, iar vinovatul este nimeni altul decât soțul său, Cătălin Rizea.

Adda s-a fotografiat cu o mască de aerosol și le-a povestit fanilor că a răcit îngrozitor. Soțul său a aruncat-o de mai multe ori în zăpadă. Vedeta a declarat că a început un tratament pe bază de aerosol și că nu a renunțat la escapada de la munte.

„Răcită level 10000. M-a tăvălit bine, ce să zic. Lasă că vede el. Îl omor.”, a spus Adda.

Artista a mai mărturisit că l-a iertat pe soțul său, ba chiar le-a transmis fanilor că urmează să scoată o piesa pentru omul cu care a ales să își împartă viața.

„Chiar dacă povestea pe care am creat-o în versuri poate fi interpretată diferit și trecută prin filtre personale, în funcție de experiențele proprii, de fiecare persoană care ascultă piesă, fiecare cuvânt e pentru ‘iubire’ al meu”, a scris Adda.

Vocea de aur a României era să moară în somn

Adda a mai povestit că se confruntă cu o problemă de sănătate fără leac, iar marea ei frică este să nu moară în somn. Vedeta a mărturisit că era să își piardă viața de mai multe ori și că nu mai putea să respire.

„Acum un an de zile, viață mea s-a schimbat, când m-am pricopsit cu o afecțiune medicală, care mă pune zilnic în pericol. Am încercat să fiu puternică și să gândesc pozitiv mereu, însă într-o seară am cedat. Pur și simplu am plâns din toată inima.

A fost o perioada de câteva săptămâni când rămâneam fără aer de la edemele ce îmi apăreau în gât. Stăteam cu injecția de adrenalină lângă mine. Încă o fac, dar, cumva, m-am obișnuit cu ideea că poate asta va fi viață mea de acum înainte. Îmi era frică să rămân singură. Îmi era frică să adorm să nu cumva să mă sufoc în somn”, a mărturisit Adda, potrivit România Tv.