Laurette, tânăra vedetă din România, a povestit cum a fost externat bunicul ei de la Spitalul Județean de Urgență din Brăila.

Bătrânul fusese internat în urma unui preinfarct, pentru ca medicii să îl țină sub observație ca nu cumva starea lui să se înrăutățească. Chiar dacă din punct de vedere al sănătății bunicul lui Laurette se simte mai bine, atunci când a fost externat vedeta a observat pe coprul lui foarte multe vânătăi pe care înainte de a fi internat nu le avea.

Nemulțumită de tratamentul primit de bătrân, nepoata a făcut publice imaginile în care acesta apare plin de vânătăi pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la sistemul medical din România.

„Bunicul meu!!! Atasez aceste poze sa vedeți in ce tara trăim si in ce hal a fost externat dupa 10 zile de spitalizare in Braila, la spitalul județean. Săptămâna trecută, am fost in vizita la bunicul meu care a fost luat cu ambulanta acum câteva zile, deoarece a facut un preinfarct, a venit salvarea si l-a dus la spital, a fost internat.

Evident ca nimeni din familie nu a fost lăsat sa între sa-l viziteze, mâncarea este dusa bolnavilor ca la porci, paturi de tot rahatul, nu mai vorbim de mâncare si tratament. In ce tara trăim? De ce mai plătim asigurare medicală??

Cum sa externezi un bătrân in halul acesta??? Doamne, Dumnezeule, ce oameni sunteti?? Cum ati putut sa va bateți joc de un bătrân in acest fel??? Mi-e scârbă de sistemul medical romanesc. Care e medicul care și-a bătut joc de bunicul meu in halul acesta?! Ar trebui sa răspundă pentru bătaia asta de joc!!

Hal de medici, vai de capul vostru!!! Spital de rahat si medici de tot rasul, va bateți joc de oamenii care stau in fata spitalului. Nu am cuvinte!!! Am rămas efectiv socata cand l-am vazut in starea asta externat. Multumim domnului doctor Nițu de la medicală etajul 4 spitalul județean Braila, unde oamenii sunt tratări ca animalele”, a scris bruneta pe contul său oficial de Facebook.

„Plângere penală urgent, împotriva angajaților spitalulu! Însănătoșire grabnică bunicului tău”, a fost recomandarea unui fan de-al vedetei.

„Are vânătăile de la injectiile primite, menite să-i salveze viața. Bătrânii au fragilitate vasculară și, asociat cu tratament anticoagulant (care are rolul de a dizolva cheagul de sânge care a blocat artera de la inimă), au rezultat aceste vânătăi care vor trece. Cât despre restricții, acestea le veți întâlni la orice spital din țară pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, a fost explicația găsită de un alt internaut cu privire la vânătăile de pe corpul bătrânului, scrie Cancan.