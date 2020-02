Un apel straniu s-a făcut în jurul orei 7 dimineața la 112 din care s-a înțeles că Andreea Antonescu, o cântăreață faimoasă din România, ar fi fost sechestrată în propria casă, scrie RomaniaTV.

Totul s-a dovedit a fi o alarmă falsă, întrucât cel care a format din greșeală numărul unic de urgențe 112 a fost chiar un copil care se juca pe telefon.

a creat o adevărată controversă după ce, joi dimineaţă, s-a scris că a sunat la 112 pentru a cere ajutor, pe motiv că este sechestrată. Vedeta a recunoscut că apelul a fost făcut, însă nu de ea şi că nu a fost vorba despre niciun sechestru.

„V-aș da bună dimineața, dar am făcut-o deja în jurul orei 7 cu un story, care probabil relata așa, dacă puteați citi printre rânduri, că nu am fost deloc sechestrată. Aseară am trecut printr-o experiență stranie. Ideea e în felul următor: nu am fost sechestrată.

Aseară eram acasă cu Ștefan Manolache, asta din dorința noastră de a nu mai apărea atât de mult în story-uri. (…) Au venit cu copii în vizită. Ștefan a scos telefonul de firmă și copilașul a început să butoneze. A butonat la 112, iar pe fundal s-a auzit că subsemnata voia să plece la mașină, pentru că nu mai aveam țigări. Ștefan a considerat că am fumat prea mult, iar eu mă rugam să-mi dea cheile. Nu-mi găseam nici cheile de la casă.

Autoritățile și-au făcut datoria și au venit imediat și au considerat că e vorba despre un sechestru. Partea bună a fost că nu a fost că nu era niciun sechestru, partea mai puțin bună este că trebuie să plătesc o amendă”, a spus Andreea Antonescu.

„Astăzi, în jurul orei 00:30 am fost sesizați de către o femeie de 37 de ani cu privire la faptul că ar avea un conflict cu iubitul său, într-un imobil de pe raza municipiului Iași. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate nu se confirmă, femeia apelând nejustificat numărul unic de urgență. Astfel, aceasta a fost amendată contravențional, conform OUG nr. 34/2008. Verificările sunt în desfășurare”, a declarat Beatrice Romanescu, purtător de cuvânt al IPJ Iași, în direct la România TV.