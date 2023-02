Vedetă din România, marcată pe viață. „A fost cea mai neagră seară. Nici acum nu-mi vine să cred”

Giani Kiriță a declarat că a fost marcat de retrogradarea echipei Dinamo și că nu a putut accepta că echipa lui joacă în liga a doua. El a mai spus că perioada respectivă a fost foarte grea pentru el și că speră să vină noi finanțatori.

„A fost cea mai neagră (n.r. – seară), o să rămână cea mai neagră din viața mea. Nici acum nu-mi vine să cred, sincer vă spun. Chiar nu-mi vine să cred că noi suntem în Liga 2 și suntem în situația asta. Vorbim de o generație cum am fost noi, am avut performanțe, am respectat suporterii, ne-am respectat pe noi. Acum, din păcate, nici nu putem să vorbim de Dinamo. Sperăm ca pe viitor să vină niște finanțatori”, a declarat Giani Kiriță, potrivit sport.ro.

Acum, Dinamo este pe locul opt, mai exact la două puncte în spatele zonei de play-off. Clubul are și probleme financiare uriașe și se află în insolvență. Dinamo nu mai are voie să joace de mai bine de doi ani pe stadionul din „Ștefan cel Mare”. Construcția unei noi arene a fost amânată, iar fotbaliștii speră să se rezolve lucrurile în primăvara.

Cu se se ocupă acum Giani Kiriță

După ani întregi de fotbal, Giani Kiriță s-a axat pe televiziune și pe marketing. El a spus că îi plac provocările și că speră să facă față la noul loc de muncă.

„Am devenit de puțin timp directorul de marketing al unei firme de securitate. Nu ofer nume, fiindcă nu vreau să fac din asta mare caz. E vorba de o firmă puternică, atât spun, iar rolul meu va fi unul cu totul special. E ceva nou chiar și pentru mine. O s-o privesc însă ca pe o nouă provocare, așa cum au fost atâtea în viață, până acum! Sunt însă dispus să învăț și mă bucur că oamenii aceia au avut încredere în mine. Va fi o slujba de reprezentare, în primul rând!”, a spus Giani Kiriță.