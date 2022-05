Dinamo riscă totul, dacă va retrograda. Un fost jucător se gândește la ce este mai rău

Adrian Ropotan (36 de ani), fost mijlocaș al echipei Dinamo, campion cu echipa din Ștefan cel Mare în sezonul 2006 – 2007, a vorbit despre situația tragică în care au ajuns „roș-albii”. Retrogradarea în premieră, în liga secundă, pare foarte greu de evitat, după ce „câinii” au pierdut în deplasare, cu Universitatea Cluj, scor 0-2, în prima manșă a barajului.

Dinamo este aproape de scufundarea totală în cazul în care retrogradează

Lui Ropotan îi e frică de răul cel mai rău, adică desființarea echipei, în cazul retrogradării în Liga a 2-a.

Nu mă mișcă deloc, era clar că la asta se va ajunge. Am tot zis că Dinamo va avea o misiune foarte, foarte grea la baraj. M-am gândit de la bun început, Dinamo are o echipă cu jucători plafonați, care nu pot face față unei situații de genul acesta. Plus că nu ai stabilitate… nu ai cu cine. Asta este realitatea.

Retrogradarea ar fi cea mai bună chestie care se poate întâmpla. Să nu se desființeze! Dacă Dinamo va retrograda, nu știu dacă va mai putea exista această echipă.

Frica mea cea mai mare este ca Dinamo să nu dispară. În primul rând, pierdem noi, ca suporteri. Jucătorii și-ar găsi alte echipe, e doar o etapă din viața lor. Nu este plăcut să ai în CV o retrogradare, dar ce este mai dureros este că vor pierde milioanele de suporteri. Asta doare cel mai mult”, a afirmat Adrian Ropotan la GSP Live.

Cine sunt marii vinovați

„Nu e totul pierdut, dar ce s-a întâmplat e o mare dezamăgire. E nevoie de altă atitudine! E o rușine, din punctul meu de vedere, cum s-a prezentat echipa în această seară. Numai nouă ni se putea întâmpla să luăm gol în inferioritate!

„Vinovați sunt cu toții, dar ce se întâmplă acum e și o consecință a problemelor apărute în acest sezon. Nu e normal ca omul care are destinul echipei în mâini (n.r. – administratorul special Iuliu Mureșan) să dispară, să nu mai vină la meciuri, să nu mai fie lângă echipă.

Sunt foarte mulți jucători care își termină contractele, iar tu n-ai fost acolo să discuți cu ei, să le oferi o siguranță! Jucătorii ar fi trebuit să știe pentru ce luptă, să aibă o motivație. Nu știu ce dorință de a juca au avut unii dintre ei”, a declarat și Ionel Dănciulescu, fost jucător la Dinamo, pentru Digi Sport.