Armin Nicoară a povestit luni, în cadrul unei emisiuni tv, că a ajuns la spital la sfârșitul săptămânii trecute, după ce a leșinat din cauza diabetului.

Artsitsul a venit la emisiunea „Teo Show” vizibil obosit și a confirmat că a avut o perioadă destul de încărcată profesional și care, din nefericire s-a suprapus cu problemele de sănătate.

Fiul lui Petrică Nicoară a confirmat că a început să se simtă rău în timp ce se pregătea să plece la un eveniment și, dintr-odată şi-a pierdut cunoştinţa pentru câteva secunde. S-a trezit întins la pământ, în timp ce iubita lui, Claudia plângea lângă el.

„Săptămâna trecută am leșinat din păcate, mă pregăteam de niște filmări…Când să mă aranjez să plec din casă, când să mă uit în oglindă, să plec din casă am leșinat în fața oglinzii. M-am trezit direct jos. Nu rău, nu greață, dintr-o dată m-am trezit jos. Claudia plângea lângă mine. M-am speriat când am văzut-o plângând. Nu mai puteam să mă mișc, nu puteam să mișc picioarele, eram lat”, a povestit Armin Nicoară.

Tânăra vedetă a recunoscut că s-a temut pentru viața sa, având în vedere pandemia de Coronavirus. Acesta a mai povestit că i-a fost frică să nu se infecteze cu virusul chinezesc când a ajuns la spital. Armin Nicoară avea picioarele umflate și se simțea rău, dar medicii nu au reușit să îi dea un diagnostic concret.

Acesta a fost diagnosticat cu diabet la 15 ani, iar timp de doi ani a refuzat injecțiile, neavând grijă să aibă un regim, așa cum i-a recomandat medicul.

„Din 4 injecții pe zi, eu făceam 1 la două zile”, a povestit saxofonistul.

Acesta a recunoscut că este pentru prima dată când glicemia sa ajunge la un nivel critic, precum că este și prima dată când leșină. Artistul a mai admis că va încerca să aibă grijă pe viitor să țină un regim alimentar corect, pentru a evita astfel de incidente, scrie DCNews.