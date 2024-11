Politica Cine l-a umilit pe Călin Georgescu: Să nu-l mai văd cât oi trăi







Traian Băsescu a făcut câteva dezvăluiri despre Călin Georgescu, candidatul apărut din negura internetului. Fostul președinte a relatat o întâmplare de pe vremea când era președintele României.

Traian Băsescu îl cunoaște pe Călin Georgescu

Așa cum se știe deja, Călin Georgescu a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, iar fostul președinte Traian Băsescu are o amintire nu tocmai plăcut cu acest candidat independent.

Traian Băsescu a spus că i-a fost recomandat de o persoană din PDL, dar nu a dorit să-i dea numele: „A ajuns cu tot cu Georgescu, nu numai propunerea. A ajuns Georgescu la mine. N-aș vrea să vă spun cine mi l-a recomandat. Era un om din partid în orice caz. PDL, nu era vreo instituție, vreo structură. L-am primit cu tot cu cel care făcea recomandările”.

Fostul președinte l-a dat afară din birou pe Georgescu

Traian Băsescu a povestit tot ceea ce s-a întâmplat după ce a venit la el: „După o jumătate de oră l-am dat afară și n-am vrut să-l mai văd cât oi trăi că nu prezenta interes pentru funcția de premier, având în vedere modul cum gândește”.

Fostul președinte a mai explicat că „l-a dat afară deoarece modul în care gândea nu îl recomanda pentru funcția de premier, așa că nu am vrut să-l mai văd vreodată”.

Întrebat despre persoana care l-a propus pe Călin Georgescu, fostul președinte a răspins: „Nu are relevanță cine a fost. Important este că a ajuns cu recomandare la mine, iar decizia mea a fost clară”.

Traian Băsescu să nu audă de Călin Georgescu

Traian Băsescu a mai arătat că Georgescu are o credință care duce către legionarism, făcând referire la Mișcarea Legionară (Garda de Fier din 1927-1941, înființată de Corneliu Zelea Codreanu).

„Eu m-am mai întâlnit în viața mea cu Georgescu și am mai auzit de el. Categoric, nu va avea în mine un susținător. România e pro-europeană, care se ancorează tot mai bine în UE, România nu are nevoie de dubii identitare sau cu privire la cine îi sunt aliații. Nu are nevoie populația României de oameni care se consultau cu Dughin, oameni care cred că valorile legionare pot fi propovăduite și în ziua de azi”, a explicat fostul președinte.

Georgescu știe carte, dar legionarii au fost răul perioadei interbelice

Traian Băsescu nu neagă faptul că „Georgescu știe carte. Problema lui e credința pe care o are, care nu are nimic comun cu evoluțiile societății moderne europene, chiar dacă eu și toti cei din jurul meu, fiind în PPE, credem în valorile regionale, în familie, religie, biserică, etc, dar Georgescu e mult peste ceea ce azi poate fi acceptat în UE și chiar ceea ce putea fi acceptat în perioada interbelică.

Legionarii nu erau acceptați, au fost răul perioadei interbelice. Or credința lui nu are nimic în comun cu credința modernă și duce către legionarism. Va avea în mine un adversar”, a concluzionat Traian Băsescu, potrivit capital.ro.