Monden Chris Pratt și fiica lui Arnold Schwartzenegger se pregătesc să își demoleze vila de 12 milioane de dolari







Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger au un conac de 12 milioane de dolari în Los Angeles în care nu doar nu se instalează, ci îl dărâma. Potrivit noilor modificări perechea intenționează să demoleze structura existentă pentru a-și construi casa de vis de la zero.

Chris Pratt și soția demolează un conac renumit

Pratt și Schwarzenegger locuiesc într-o proprietate Pacific Palisades de 15,6 milioane de dolari din 2021. Cu toate acestea au cumpărat proprietatea Brentwood, care vine cu o poveste de fundal fascinantă. Conacul, proiectat inițial de renumitul arhitect Craig Ellwood în 1953 și cunoscut sub numele de Casa Zimmerman, prezintă o arhitectură modernă uimitoare.

Cu toate acestea, în ciuda istoriei bogate a casei, cuplul pare dornic de ceva diferit. Ei au obținut permisiunea pentru a distruge proprietatea și au colaborat cu arhitectul Ken Ungar. Potrivit Robb Report, noua proprietate va avea o fermă cu două etaje, cu o piscină și o casă la piscină. Deși rămâne neclar când va fi gata casa, planurile ambițioase sugerează un viitor luxos pentru familia în creștere a lui Chris Pratt. Cronologia relației dintre Chris și Katherine este la fel de plină de evenimente.

Chris Pratt, avere de peste 100 de milioane dolari

Cuplul a început să se întâlnească în 2018 și s-a logodit în ianuarie 2019. Până în luna iunie a aceluiași an, au făcut schimb de jurăminte în cadrul unei ceremonii private în Montecito, California. De atunci, au cei doi sunt părinții a două fiice, Lyla Maria, născută în 2020, și Eloise Christina, născută în 2022. Pratt mai are un fiu, Jack, cu fosta sa soție, actrița Anna Faris.

Fostul cuplu și-a finalizat divorțul în 2018, cu o înțelegere pe cale amiabilă raportată. Între timp, Schwarzenegger este fiica legendei de la Hollywood Arnold Schwarzenegger și a jurnalistei Maria Shriver. Din punct de vedere financiar, cuplul este mai mult decât echipat pentru a-și finanța marele proiect. Chris Pratt are avere estimată la 100 de milioane de dolari, acumulată din francize de succes precum Guardians of the Galaxy și Jurassic World, precum și din roluri TV precum Parks and Recreation.