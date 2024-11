Monden Honorius Prigoană, cea mai mare piedică pentru Adriana Bahmuțeanu. Scenariul care-i provoacă coșmaruri







Adriana Bahmuțeanu declară că cei doi fii minori sunt sechestrați de frații lor mai mari, dorind să le fure averea. De asemenea, aceasta consideră că sunt manipulați să creda că fratele lor mai mare, Honorius Prigoană, este tatăl lor.

Probleme în succesiunea averii

Din cauza dosarelor de executare silită deschise pe numele lui Silviu Prigoană, succesiunea deschisă de Adriana Bahmuțeanu ar putea fi întreruptă.

Dacă minorii vor primi o parte din avere, automat vor prelua și datoriile tatălui lor, care ar putea fi mai mari decât conturile.

Adriana Bahmuțeanu: „Minorii nu moștenesc datorii, ci doar ce este curat”

Adriana Bahmuțeanu susține că fiii săi sunt „sechestrați” în casă de către frații lor mai mari pentru a le putea fi mai ușor să le fure partea din averea lăsată de Prigoană. Mai mult, aceasta afirmă că fostul ei soț nu a murit sărac, având mai multe proprietăți pe numele său și se apropia să-și scoată casa de la executare.

„Minorii nu moștenesc datorii, ci doar ce este curat. Întrebarea mea către toată lumea este următoarea : dacă erau doi copii săraci, minorii, îi mai țineau ăștia în palatul ăsta cu 22 de oameni pe lângă ei, cu servitori, cu filipineză, se și lucrează în curte. Dacă erau doi săraci sau dacă Prigoană era sărac 100%, îi mai țineau frații mai mari așa sechestrați, spălați pe creier în ditamai palatul? Nu. Aici este un interes financiar al fraților mai mari care vor să pună mâna pe toată averea. Prigoană n-a murit chiar sărac, mai avea puțin și își scotea casa de la executare, își plătise ratele la bancă. Prigoană mai are niște terenuri, niște apartamente”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Prigoană nu era de acord ca băiatul să primească consiliere

Chiar dacă Prigoană nu găsea necesară consilierea băiatului, care avea dificultăți la școală, a cedat sub presiunilei Adrianei. În urma decesului acestuia, Bahmuțeanu cosnideră că este mult mai necesară. Astfel, băiatul va fi consiliat atât pentru problemele de la școală, cât și pentru decesul tatălui.

„M-au chemat de când era Prigoană în viață și am discutat să intre copilul în consiliere, Prigoană inițial nu a fost de acord, dar pentru că nu mai avea ce să facă, până la urmă, a acceptat, dar consilierea a început acum în luna noiembrie, când s-a produs și decesul, deci acum doamna psiholog are de consiliat și pe partea de comportament școlar și pe partea de doliu", a explicat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu afirmă că cei doi băieți cred că Honorius este tatăl lor și că el este cel care autoritate părintească în urma decesului lui Prigoană. Mai mult, aceasta susține că Honorius are plângeri penale pentru complicitate și că va face un alt set de plângeri pentru fiecare persoană din casă care o împiedică să-i vadă.

„Pentru că, ce să crezi, amândoi copiii cred că, de când a murit tatăl lor, Honorius este tatăl lor, că el are autoritatea părintească. Și nu este așa, Honorius are în schimb niște plângeri penale, are pentru complicitate și avocatul lui, și menajera din casă care are clonțul mare, și cei de pe aici care nu vor să mă primească pe mine și care îmi țin copiii și mă alienează. Le-am făcut tuturor plângeri și o să le mai fac un set de plângeri” a declarat Adriana Bahmuțeanu, conform Româniatv.net