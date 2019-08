În prezent liber de contract, Ciolacu a participat la o emisiune a publicației online gsp.ro. Realizatorul emisiunii l-a întrebat care a fost cea mai amuzantă întâmplare petrecută în cariera sa de fotbalist, moment în care acesta și-a amintit de Ousmane N`Doye, cunoscut pentru comportamentul său atipic.

„El era foarte fericit, dar câteodată venea un pic mai fericit”, a povestit Ciolacu râzând.

Moderatorul emisiunii l-a întrebat de unde venea această stare de bine, cunoscându-se că N`Doye nu consuma alcool. Tot prezentatorul i-a spus lui Ciolacu că singurul scenariu posibil, atunci, rămâne consumul de substanțe halucinogene, fostul jucător al ASA râzând fără să nege ipoteza jurnalistului.

„Hai să ne legăm de Ousmane! Îl știu. Un tip foarte simpatic, toată lumea era îndrăgostită de el, și suporteri, și jucători. Doar că câteodată venea la antrenament un pic mai fericit. Las să se interpreteze chestia asta (…) Nu bea! Nu am spus niciodată că bea, așa am auzit și eu că nu bea deloc. Și nu l-am văzut deloc, am spus doar un pic mai fericit (…) Așa el era foarte fericit, dar câteodată venea un pic mai fericit. Nu știu, poate se întâmplase ceva în ziua aceea și era el foarte fericit. Dar tot timpul era fericit și am avut o relație bună cu el. Bine, avea și o situație financiară și nu îi păsa de ce se întâmpla la echipă cu banii. El, să zic, că ne aducea pe noi așa „haideți, mă băieți”. Și ai nevoie într-un vestiar de un jucător care să ridice moralul”, a povestit Ciolacu, potrivit gsp.ro.

