Ivermectina este susținută de vedeta care a scăpat cu viață după infectarea cu coronavirus . Mihai Budeanu, component al celebrei trupe 3 Sud Est, a trecut printr-o mare cumpănă. Infectat cu coronavirus, cântărețul a avut mari probleme de sănătate și spune că a scăpat miraculos cu viață.

Medicii nu îi mai dădeau mari șanse de supraviețuire. Dar, după cum mărturisește, viața i-a fost salvată de Ion Alexie, doctor în Statele Unite ale Americii.

Vedeta care spune că s-a întors la viață cu ivermectina

Este omul despre care Mihai Budeanu a afirmat că l-a salvat efectiv de la moarte. „Eu nu pot decât să-i mulţumesc foarte mult doctorului Alexie, pentru că pur şi simplu m-a salvat de la moarte. Mi s-au dat doar 5% şanse de supravieţuire, iar acest medic a reuşit să mă pună pe picioare într-un timp ok. Am ajuns la terapie intensivă, am urmat tot protocolul care se foloseşte în România, mai puţin Ivermectina, pe care mi-a recomandat-o doctorul Alexie şi a spus că trebuie folosită urgent.” A declarat componentul trupei 3 Sud Est la Antena 3.

„Nu ştiu dacă erau de uz uman”

„Vermectina am luat-o la început, când eu mă simţeam foarte rău şi luând această Ivermectină, starea mea începea să se îmbunătăţească. Am stat tot timpul la pat. După 5-6 zile, am început să-mi revin, să pot să respir normal. Nu am avut efecte secundare, absolut niciunul. Pot să vă spun că sunt în viaţă. Dacă era să se întâmple ceva.” A mai rememorat Mihai Budeanu perioada critică prin care a trecut.

El a explicat că nu știe exact dacă a luat pastile pentru uz uman. Dar crede că a luat din cele destinate animalelor. „Nu ştiu dacă erau de uz uman, erau cele veterinare, cele care se dau pentru… Nu m-am dus eu, le-am primit şi eu de la cineva”. A mai afirmat cântărețul pentru sursa citată.