Mihai de la 3 Sud Est a vorbit, în exclusivitate, pentru Antena Stars, despre tot ceea ce i s-a întâmplat în ultima perioadă. Mihai Budeanu, 44 de ani, a fost internat inițial la Spitalul Municipal Mangalia, însă pe 19 noiembrie a fost transferat la pe Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal Medgidia, pentru a putea primi tratamentul cu plasmă autoimună. Medicii spuneau la acea vreme că starea sa de sănătate nu este foarte bună și că respira cu dificultate.

Şi totuşi, Mihai de la 3 Sud Est a reuşit să învingă coronavirusul

„Mă simt foarte bine. Am avut șanse minime, dar iată că astăzi sunt în viață datorită unor doctori, niște îngeri păzitori aș putea spune. Îi mulțumesc foarte mult doctorului Ioan Alexie, prietenul nostru medic specialist infecționist din Las Vegas. Am mers foarte mult pe protocolul lui, iar aici în România am colaborat foarte bine cu medicul primar ATI Ciprian Bărbulescu de la Mangalia și, bineînțeles, cu Vasiliu Ionuț, care s-a implicat foarte mult în salvarea mea de la Medgidia.”, a spus artistul la Antena Stars.

Mihai crede că ar fi avut probleme cu plămânii dar nu a dat importanţă: „Poate că am avut ceva ascuns la plămâni și nu am dat importanță. S-a strâns în timp: transpirat pe scenă, ieșeam la autografe, poate că ieșeam și în condiții nefavorabile. Cred că s-a strâns în timp. De 23 de ani de când urcăm pe scenă eu zic că a fost ceva ascuns care n-a fost tratat în timp, nu mi-am dat seama și iată că acum a ieșit la iveală.”, a mai spus Mihai Budeanu.

Credința în Dumnezeu l-a ajutat, spune artistul

„Dumnezeu a fost alături de mine, vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Laur, pentru că el a ținut foarte mult legătura cu doctorii. Mulțumesc lui Viorel că m-a ținut cu glume și mi-a creat o stare de optimism”.

Şi continuă: „Soția mea nu mi-a spus foarte multe lucruri, nici soția n-a vrut să îmi spună, pentru a nu-mi agrava starea. Am aflat ulterior, când am ajuns acasă, că am avut 5% șanse și că doctorii nu îmi mai dădeau nicio șansă de supraviețuire. Cu optimismul meu și starea mea de spirit am reușit să ies din acest impas. Nu am refuzat niciun medicament și totul a decurs foarte ok. Stările de panică la început erau foarte dese, dar doctotul îmi spunea să respir mai ușor, să mă calmez și astfel am reușit să ies singur din această stare. Cred că a fost un miracol. Mulți mi-au spus că cineva acolo sus mă iubește că am vrut să fiu aici pe pământ, alături de 3 Sud Est.”, a mărturisit artistul.