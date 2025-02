Social Vasul de croazieră Radiance of the Seas, focar de infecție. Aproape 100 de pasageri s-au îmbolnăvit







Vasul de croazieră Radiance of the Seas a devenit un adevărat focar de infecție. Aproape 100 de pasageri s-au îmbolnăvit din cauza unui virus gastrointestinal.

Vasul de croazieră Radiance of the Seas a plecat din Tampa, Florida

Mai exact, aproape 100 de pasageri de pe vasul de croazieră „Radiance of the Seas” al Royal Caribbean au fost afectați de un focar gastrointestinal în această săptămână, conform informațiilor furnizate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Nava a plecat din Tampa, Florida, pe 1 februarie, conform datelor de pe platforma CruiseMapper.

Pasageri și membri ai echipajului de pe vasul de croazieră „Radiance of the Seas” al Royal Caribbean, care se află în Golful Mexic, au contractat un virus gastrointestinal. Cauza focarului nu este clară, însă CDC a menționat că simptomele persoanelor infectate includ vărsături și diaree.

Vasul de croazieră Radiance of the Seas a pornit sâmbătă din Tampa, Florida, pentru o croazieră de șapte zile în vestul Caraibelor, având în plan să oprească în porturi din Mexic, Honduras și Belize.

Compania Royal Caribbean, cu sediul în Miami, nu a dat explicații

Focarul a fost semnalat pentru prima dată pe 4 februarie. Potrivit CDC, până în prezent, un număr de 89 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 4% din totalul de 2.164 de pasageri ai vasului de croazieră, au raportat că se simt rău. De asemenea, doi membri ai echipajului sunt bolnavi.

Compania Royal Caribbean a intensificat măsurile de igienă pe navă, a prelevat probe de scaun pentru analize și a izolat persoanele infectate, conform declarațiilor CDC. Potrivit cruisemapper.com, nava este planificată să revină în Tampa sâmbătă, 8 februarie.

CDC a anunțat că norovirusul, un virus foarte contagios ce provoacă vărsături și diaree, este de obicei responsabil pentru virozele stomacale întâlnite pe navele de croazieră. Cauza bolii de pe Radiance of the Seas rămâne în continuare necunoscută. Anul trecut a fost cel mai rău an din ultimul deceniu din cauza focarelor de boli gastrointestinale pe navele de croazieră, conform CDC, iar norovirusul a fost principala cauză, scrie kxlh.com.