Ghinionul unui vasluian. Poliția Locală i-a ridicat mașina înscrisă în Programul Rabla

Doar că mașina bărbatului din Vaslui a fost înscrisă în Programul Rabla și urma să o valorifice. Teoretic, în câteva zile bărbatul urma să primească 3.000 de lei pentru autoturismul respectiv.

Poliția Locală din Vaslui, vigilență maximă

Însă, este foarte probabil ca vasluianul să nu mai primească voucherul respectiv. Pentru a-și revendica mașina de la Termica Vaslui păgubitul trebuie să plătească o taxă de 2.900 de lei.

„Mi s-a spus cã taxa ca sã-mi recuperez masina de la Termica, acolo unde a fost depozitată, este de 2.900 de lei. Ce afacere mai fac eu în acest caz?”, se întreabă bărbatul din Vaslui.

Campania Poliției Locale Vaslui a fost reluată săptămâna trecută, moment la care au început ridicarea mașinilor abandonate. În 15.11.2023 polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au ridicat patru autoturisme abandonate printre care și vehiculul cu pricina.

„Precizăm faptul că anterior demarării acțiunilor de ridicare, proprietarii /deținătorii care au fost identificați au fost somați să elibereze domeniul public. Cu această ocazie, informăm proprietarii vehiculelor ridicate că le pot revendica, printr-o cerere depusă la sediul Politiei Locale Vaslui. Vehiculele ridicate se restituie numai după ce proprietarii sau deținătorii legali achită cheltuielile aferente ridicării, transportului si depozitării, sume care se fac venit la bugetul local” au precizat reprezentanții Politiei Locale Vaslui.

Una din mașinile confiscate a fost înscrisă în programul Rabla

Acțiunea Polițiștilor Locali a fost bine-primită în rândul vasluienilor. În același lucru nu-l putem afirma despre bărbatul care a rămas fără autoturismul său marca Nissan. Acesta a explicat că și-a adus vehiculul de la țară special pentru a o înscrie în programul Rabla.

„Special am adus-o de la tară, pentru a mă înscrie cu ea în acest program. Imediat după ce a fost lansată aplicatia, am reusit să fac parte dintre acei posesori de masini acceptati de Ministerul Mediului. După ce am primit unda verde de la Bucuresti, am mers la Primăria Vaslui pentru a-mi face dosarul necesar pentru casarea si încasarea banilor.

Am mers peste tot, am obținut toate documentele necesare, cei de la primărie mi-au spus că documentele sunt ok, mai trebuia acum doar să duc masina la casat si sã primesc banii pe ea. Miercuri dimineata însă m-am trezit că mașina a dispărut din fata blocului. Fusese ridicată de Politia Locală”, a mai povestit bărbatul, potrivit vremeanoua.ro.

Cum taxa pentru recuperarea mașinii este de 2.900 de lei, iar voucherul de 3.000, bărbatul speră să găsească înțelegere din partea funcționarilor din Vaslui, astfel încât să-și poată ducă până la capăt demersul.