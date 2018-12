Olguța Vasilescu RUPE TĂCEREA! MOTIVUL ASCUNS, pentru care Iohannis a refuzat-o la ministerul Transporturilor

Lia Olguța Vasilescu a prezentat, luni seară la TVR 1, care crede domnisa sa că ar fi motivele pentru care președintele Klaus Iohannis nu a acceptat-o ca ministru al Transporturilor.





Reamintim că președintele Iohannis a refuzat propunerea făcută de premierul Viorica Dăncilă ca Lia Olguța Vasilescu să preia portofoliul Transporturilor. De asemenea, Iohannis a refuzat și remanierea actualului ministru, Lucian Șova, care și-a dat demisia.

Vasilescu a precizat în emisiunea „ România 9”, moderată de Ionuț Cristache că dacă ar fi ajuns la Transporturi ar fi construit autostrăzi.

„Eu, dacă ajungeam la Ministerul Transporturilor, construiam autostrăzi în România. Eu nu am văzut nicio motivare în cazul meu, nici în cel al colegilor mei. Ce putea să spună, că nu sunt pregătită în fruntea Transporturilor? Am condus un oraș, am condus un minister și ne putem mândri cu ce am făcut. E o ranchiună personală. Am fost unul dintre comunicatorii partidului și contrele pe care le-am avut cu președintele, nu e inexplicabil pentru mine. E inexplicabil că se întâmplă în momentul în care ne pregătim să preluăm președinția Consiliului”, a spus Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al muncii și fost primar al Craiovei ar putea totuși ajunge ministru la Dezvoltare, unde premierul a propus-o în locul lui Paul Stănescu.

Lovitura dura pentru PSD! Social-democratii sunt efectiv blocati! Se intoarce roata pentru Dragnea

Pagina 1 din 1