Lia Olguța Vasilescu a spus ce va face cu banii de la nuntă: „O să trecem în declarația de avere”

Social-democrații Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au făcut, weekend-ul trecut, petrecerea de nuntă, după ce s-au căsătorit pe 24 februarie. Lia Olguța Vasilescu a povestit, luni seară la România TV, în ce circumstanțe s-a cunoscut cu Manda, dar și ce va face cu banii primiți la petrecere.





„Eu l-am cunoscut în anul 2000, când eram jurnalistă și i-am luat un interviu. El era cel mai tânăr consilier local și am rămas într-o relație de prietenie. După ce am divorțat, relația noastră a evoluat. Nu mai avem niciun secret unul față de altul, ne cunoaștem foarte bine. Noi ne iubim foarte mult. Copilul meu îl place foarte mult pe Claudiu. Când stăm la Craiova, la sfârșitul săptămânii, copiii stau cu noi. Băiatul lui este mai mare.

În mod sigur achităm împrumutul luat de soț pentru a cumpăra casa (n.r. împrumutul este de 150.000 de euro). O să trecem în declarația de avere, o să scriem cu cât am rămas după ce am scăzut cheltuielile. Am vorbit cu cei de la ANAF și le-am spus că noi vrem să plătim impozitul pe banii primiți la nuntă. Au spus cei de la ANAF că darurile nu se impozitează. Eu am sechestru pe avere de la DNA, dacă nu aveam sechestru, puteam plăti datoria.

Eu nu m-am ocupat de nimic la această nuntă, decât de rochii. Soțul meu s-a ocupat de tot. El își dorește foarte mult un copil, o să vedem. O relație întărită atât de multă vreme va rezista. Trei zile din 7 să fim despărțiți nu e foarte greu (n.r. referitor la faptul că Manda va ajunge europarlamentar).”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la România TV.

