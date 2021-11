Vasile Dîncu face lumină asupra negocierilor: Renunță PSD la funcția de premier? Ce așteptări au social-democrații

Partidele care negociază programul de guvernare astfel încât să asigure formarea unei majorități pentru învestirea unui nou Executiv nu au decis, momentan, modificarea configurației Guvernului, în contextul în care s-a vehiculat că social-democrații își doresc un număr egal de ministere cu liberalii.

Deși au fost propuneri cu privire la înființarea unui minister al Diasporei, care să se ocupe și de românii din Republica Moldova din punct de vedere cultural, educațional, religios etc, organizarea unui nou portofoliu nu pare că se va concretiza.

Configurația Guvernului nu se va modifica

„Au propus cele două echipe de negociere nişte ministere pentru că, aşa cum se întâmplă când faci un guvern, vin oamenii din echipele de negociere cu tot felul de priorităţi. Unii au spus este nevoie pentru cei patru milioane de români din afară, şi eu cred că ar trebui făcută asta, ar fi nevoie de un minister al Diasporei (…).

Ar trebui, dar probabil nu o să o facem acum (…) pentru Diaspora un super minister care să conţină fonduri, să fie ca un fel de minister al Administrării românilor din afară, să aibă bani pentru şcoală, pentru religie, pentru Biserică, pentru că asta ţine identitatea. (…) Liberalii au venit cu ideea să facem un minister al întreprinderilor mici şi mijlocii”, a declarat Vasile Dîncu, luni seară.

Având în vedere provocările cu care se confruntă România în prezent, este posibil ca autoritățile să desemneze ca alternativă la această problemă „miniștri delegați pe aceste zone, dar care să nu mai însemne aparate grele, ministere separate”, potrivit președintelui Consiliului Național al PSD.

Renunță PSD la șefia Guvernului? Pentru ce optează în schimb

În altă ordine de idei, dacă social-democrații nu reușesc să preia șefia noului Executiv, așa cum s-a vehiculat anterior, prin respectarea unei structuri rotative, PSD ar putea să opteze pentru Secretariatul General al Executivului și Ministerul Finanțelor.

„Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei sunt cele două ministere avizatoare care în orice negociere de algoritm de guvernare sunt cele dintre care se alege. La noi există cine are premierul nu are Secretariatul General al Guvernului şi nu alege primul între cele două ministere avizatoare. E un algoritm gândit de mult în politica românească şi chiar funcţionează când se fac coaliţii sau alianţe”, a declarat Vasile Dîncu.

Pe de altă parte, președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat în spațiul public că este „un pericol” ca portofoliul Finanțelor să fie preluat de către social-democrați.

Vasile Dîncu, despre măsurile PSD în cazul în care nu preia funcția de premier

Întrebat ce funcții va alege PSD dacă nu o va prelua pe cea de prim-ministru, președintele Consiliului Național al PSD a precizat într-o emisiune televizată de la Prima TV că „nu am stabilit ce alegem”.

„Eu presupun că am lua Finanţele având în vedere că sunt alte ministere la care noi nu avem acces, cel puţin în varianta de acum: Dezvoltarea este la UDMR, am văzut că Mediul este la UDMR, adică sunt ministere economice sau Fondurile Europene – nu ştiu la cine ar fi. Este normal ca aceste funcţii economice, funcţiile din ministerele de forţă, legate de membrii în CSAT, se aleg cumva între participanţii la guvernare şi atunci cine are una, nu putea lua cealaltă”, a spus președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu.