Vasile Bănescu a criticat dur manualele de religie. Imagini cu actualul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române au devenit virale pe rețelele sociale. Filmarea este din cadrul unui interviu acordat de Vasile Bănescu pe vremea când acesta era profesor de religie. El a criticat destul de dur manualele de religie de la acea vreme.

Vasile Bănescu, despre manualele de religie: „Conțin doze mari de penibil”

Profesor de religie pe vremea aceea, Vasile Bănescu a criticat dur manualele materiei pe care o preda, spunând că ele conţin doze mari de penibil și criticabil. Mai exact, pe rețeaua TikTok s-a viralizat un scurt videoclip, decupat dintr-o emisiune din anul 1998. Invitatul emisiunii era Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Prezentatorul emisiunii îi cere o părere lui Vasile Bănescu despre niște manuale ale disciplinei pe care o preda.

„Cred că e ușor să vă imaginați că nu doar le-am răsfoit, ci prin natura obligațiilor mele le-am parcurs, dar cu tristețe trebuie să repet – nu e prima dată când o spun – aceste manuale conțin doze mari de penibil și criticabil. Mă refer la structura lor, la limbajul în care sunt prezentate lecțiile respective și care, de departe, este perfectibil. Am folosit termenul de hiper-pravoslavnic și chiar așa mi se pare acest limbaj, care de multe ori îi blochează pe elevii neinițiați, firește, într-o terminologie religioasă care are rădăcini slave și grecești suficiente”, spunea, în 1998, Vasile Bănescu.

La acea vreme, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române era profesor de Religie la Liceul German.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, reacție după ce a fost dat în judecată de ÎPS Teodosie

Vasile Bănescu a reacționat după ce avocata Înalt Prea Sfințitului Teodosie a anunțat că Arhiepiscopul Tomisului îl va acționa în instanță. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române spune că poziționările sale nu au fost decât răspunsuri oferite presei. Iar acestea reprezintă o „obligație profesională”.

Sursa foto: Facebook.

„Poziționările mele publice au fost permanent provocate și solicitate firesc de presa în fața căreia am datoria să răspund. Personal, am fost calomniat grav în mod public de cineva care a emis minciuni pure la adresa mea și a familiei. Am ales, însă, tăcerea bunului-simț, nu calea conflictuală, inclusiv juridică, la care aș fi avut pe deplin dreptul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.