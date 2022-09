Varujan Vosganian a primit o factură uriașă la gaze: Am fost jecmănit cot la cot cu atâția alți cetățeni

Varujan Vosganian, fost ministru al Economiei, dar și ministru delegat al Energiei susține că a fost jecmănit de furnizorul de gaze.

Politicianul spune că a primit o factură de aproape 5.000 de lei, deși contorul de gaze a fost citit odată la câteva luni. Acum, i s-a transmis că factura este o regularizare pe ultimii doi ani.

„Am aflat că se întocmește o listă onorifică a păgubiților de la facturile de gaze. Vă rog să acceptați și prezența mea pe această listă. Iată și dovezile pe care le aduc în sprijinul solicitării mele:

La sfârșitul lunii iulie am primit o factură de gaze de 4.762 lei. Motivul invocat de firma Premier Energy era acela că s-a făcut o recalculare pe anii 2020 – 2022. Ciudat, mai ales că, odată la câteva luni, cineva din partea firmei venea și-mi citea contorul, ba chiar îl fotografia cu telefonul, ca o piedică în calea uitării“, a scris Varujan Vosganian, pe Facebook.

A trebuit să plătească

Fostul ministru spune spune că contestat factura, dar nu a avut niciun câștig de cauză. A fost nevoit să o plăteacă. În august însă, a primit încă una, de 1.500 de lei.

„Am protestat, dar zadarnic. În domeniul energiei furnizorul are întotdeauna dreptate. Mi s-a spus că mi-au înlocuit contorul și că la citirea lui a rezultat această diferență pe care, dacă n-o plătesc, o să fiu decuplat de la rețea. Așa că, pentru a nu intra în încurcături și mai mari și sperând că, astfel, scap de belele viitoare, am plătit.

Numai că speranța mea a fost deșartă. Am primit zilele trecute factura pe august. Cică tot estimată. În valoare de 1.500 lei. Dacă în august, când nu consum gaze, am plătit 1500 de lei, probabil că la iarnă o să plătesc cât o fabrică de sticlă sau o rafinărie“, a mai scris fostul ministru.

Furnizorii fac ce vor

Varujan Vosganian a spus că autoritățile ar trebui să ia măsuri de protecție a oamenilor, pentru că la noi în România, se pare că furnizorii fac ce vor. „Nu știu dacă în politică există democrație, dar în energie precis există. Căci, iată, eu, care am fost în mai multe rânduri ministrul energiei, sunt jecmănit cot la cot cu atâția alți cetățeni simpli, dar onorabili, ceea ce arată că în energie nu există privilegii“, a mai spus Varujan Vosganian.