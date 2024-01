Liviu Vârciu și Jojo, la un pas de nuntă. Greșeala care i-a pus capac vedetei de la Antena 1

Liviu Vârciu și Cătălina Grama au trăit o frumoasă poveste de dragoste la începutul anilor 2000. Au fost la un pas de a se căsători, însă infidelitățile actriței l-au determinat pe Vârciu să facă pasul în spate. Vedeta Antenei 1 nu a putut ierta greșeala partenerei și a anulat nunta. Naș urma să le fie o altă vedetă, Horia Brenciu.

Liviu Vârciu și amantlâcul pe care nu l-a putut ierta

Nu mai este un secret pentru nimeni că relațiile din showbiz-ul autohton se schimbă peste noapte. Așa se face că multe cupluri au fost uitate. Mai știe cineva că Lili Sandu și raperul Sișu au format o pereche sau că Gina Pistol și Codin Maticiuc s-au iubit la un moment dat.

Lista perechilor din showbiz care au fost date uitării este completată de Oana Ioniță și Liviu Vârciu, Diana Munteanu și Lucian Becali sau Delia Matache și Edi Iordănescu. Ceva mai de actualiate este divorțul dintre Bordea și Livia, tras la xerox parcă după povestea comediantului Badea și a cântăreței Lora.

În urmă cu 23 de ani Liviu Vârciu a cerut-o de soție pe Cătălina Grama, actuala soție a actorului Paul Ipate. Prezentatorul Tv de la Antena 1 a provestit recent povestea de iubire pe care a trăit-o alături de Jojo.

Dragoste cu năbădăi

Relația a fost una năbădăioasă. Deși au fost la un pas de a fi cununați de Horia Brenciu, cuplul Vârciu-Jojo s-a destrămat din cauza infidelităților celei din urmă.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit!”, a mărturisit Liviu Vârciu în urmă cu ceva timp.

Liviu Vârciu are un mariaj de peste șapte ani

La mai bine de douăzeci de ani distanță norocul le-a surâs amândurora. Ambii și-au găsit jumătatea. Jojo s-a măritat cu Paul Ipate, iar Vârciu are un mariaj de peste șapte ani cu Anda Călin cu care are și un băiețel. Liviu mai are o fată dintr-o căsătorie anterioară. De partea cealaltă, Jojo și partenerul au avut parte de o nuntă de vis în Italia.

„M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători. Pasta, vino e amore! Cam așa a fost atmosfera la nuntă!

S-a râs și s-a dansat mult. Chiar și în picioarele goale și i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-am văzut toată familia în locul acesta care e un mic paradis. (…) Am fost în raiul iubirii și al veseliei pentru trei zile.”, a povestit Jojo, după ce a făcut pasul cel mare, pe Facebook.